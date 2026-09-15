¿Más manifestaciones en Bogotá tras lo ocurrido en la calle 80? Así será la movilidad durante la semana del 15 al 20 de septiembre

Durante la noche del pasado lunes, 14 de septiembre de 2026, Bogotá tuvo afectaciones en la movilidad, debido a una protesta ciudadana registrada en la avenida calle 80 con carrera 77.

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Cientos de ciudadanos comenzaron a ocupar las vías de la ciudad a la altura de la localidad de Engativá, causando un tráfico inmenso que paralizó ambos sentidos de la calzada.

Según lo informado por los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad, la situación presentada hacia las 7:00 p. m. impidió que los vehículos que se encontraban en el sector pudieran transitar de forma habitual.

Al lugar llegaron las autoridades de tránsito, que comenzaron a implementar vías alternas para que los conductores afectados pudieran tomar otros rumbos y llegar a sus destinos.

La protesta también afectó a los usuarios del transporte público. De acuerdo con los reportes de TransMilenio, los hechos conllevaron que más de 31.000 personas salieran perjudicadas.

Ante esta situación, varios bogotanos se preguntan si lo vivido el pasado lunes será una previa de lo que podría verse en las calles de Bogotá durante lo que resta de la semana.

¿Habrá más manifestaciones en Bogotá durante los próximos días?

La Alcaldía Mayor de Bogotá compartió la información sobre las manifestaciones, movilizaciones y protestas sociales que están programadas para la semana del 15 al 20 de septiembre.

Para garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público, la Secretaría Distrital de Gobierno acompañará las jornadas por medio de su equipo de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

Bogotá tendrá varias jornadas de movilización y actividades culturales durante los próximos días. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá - API

Si bien hay movilizaciones programadas, también existen ocasiones en que las manifestaciones ocurren de forma inesperada, por lo que se aconseja siempre revisar los canales oficiales del Distrito para estar atento a cualquier inconveniente.

Conozca la agenda de movilizaciones en Bogotá para los siguientes días:

Martes, 15 de septiembre y miércoles, 16 de septiembre

El Distrito no tiene información acerca de manifestaciones o marchas para esos días.

Jueves, 17 de septiembre

Evento cultural con reivindicaciones: Movilización pacífica de estudiantes de Bosa

Lugar: parque El Taller, barrio El Ensueño (carrera 70C con transversal 70D Bis A sur, localidad de Ciudad Bolívar).

Hora: 7:00 a. m.

Viernes, 18 de septiembre

Caravana motera LGBTI por la vida

Lugar: parque Olaya Herrera (calle 21 #25-35 sur, localidad de Rafael Uribe Uribe).

Hora: 8:00 a. m.

Sábado, 19 de septiembre

Plantón político-cultural pacífico y solidario

Lugar: concha acústica del parque de la Independencia (localidad de Santa Fe).

Hora: 11:00 a. m.

Evento cultural con reivindicaciones: Fútbol popular y memoria

Lugar: Colegio Alfonso Reyes Echandía (carrera 86 #74-00 sur, localidad de Bosa).

Hora: 2:00 p. m.

Domingo, 20 de septiembre

Estallido social: todos los colombianos a la calle