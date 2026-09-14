El MINI más exclusivo del momento llega a Colombia con dos alternativas mecánicas

En el marco de la celebración de sus 67 años, la marca de automóviles británica MINI presentó en Colombia su nuevo modelo, que busca tener relevancia en las calles del país.

Cinco carros nuevos llegarán a Colombia: ¿cuáles son los modelos que recorrerán las calles del país?

Se trata del MINI Paul Smith Edition, un coche de edición limitada que fue desarrollado junto al diseñador británico y que estará disponible en dos configuraciones.

El vehículo fue fabricado para representar una nueva forma de entender la personalización prémium. Cada uno de sus elementos fue hecho para reflejar el espíritu creativo, colorido y auténtico que caracteriza la trayectoria de Paul Smith.

El MINI Paul Smith Edition llega a Colombia con una propuesta que mezcla diseño, color y personalización. Foto: MINI - API

“El MINI Paul Smith Edition es mucho más que un lanzamiento: es la celebración de 67 años de una marca que ha sabido mantener su espíritu original mientras evoluciona con el tiempo. Esta alianza con Paul Smith refleja lo que somos: una marca que se atreve a ser diferente, auténtica y llena de personalidad”, comentó Daniel Galindo, gerente de BMW y MINI en Colombia.

Características del modelo

El nuevo MINI Paul Smith Edition llegará al país con dos versiones: el MINI Cabrio Cooper S, que cuenta con motor 2.0 litros TwinPower Turbo de 204 hp y con una transmisión automática Steptronic de 7 velocidades con doble embrague.

Por otro lado, se encuentra el MINI BEV SE, un coche 100 % eléctrico, con 218 hp, 330 Nm de torque y hasta 400 km de autonomía bajo ciclo WLTP, el cual tiene una capacidad de carga de 10 % a 80 % en 43 minutos.

El MINI Paul Smith Edition estará disponible en Colombia en las versiones Cabrio Cooper S y BEV SE. Foto: MINI - API

La edición se encuentra disponible en los colores Inspired White, Statement Grey y Midnight Black, con techo y espejos laterales en Verde Nottingham. En el interior se destacan detalles exclusivos como los retrovisores con proyección “Hello”, el tejido de punto en el panel de instrumentos y puertas.

Adicionalmente, cuenta con la Unidad de Interacción MINI de 9.4 OLED que incorpora fondos de pantalla exclusivos diseñados por Paul Smith para el modo de conducción personal.

Ambas versiones cuentan con una garantía de tres años sin límite de kilometraje y con el programa MINI Service Inclusive, el cual se encarga de cubrir un mantenimiento básico por cinco años o 50.000 kilómetros.

“Celebrar 67 años junto a nuestra comunidad y presentar el Paul Smith Edition en el mismo evento es la mejor forma de mostrar quiénes somos, una marca construida junto a sus propietarios y que sigue innovando sin perder su esencia”, agregó Galindo.