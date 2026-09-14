Mantener un carro es cada vez más caro: este gasto obligatorio golpea el bolsillo de los colombianos

Para poder mantener un carro en óptimas condiciones en Colombia, se deben tener en cuenta varios aspectos, ya que se encarga de garantizar la seguridad vial del conductor, además de alargar la vida útil del vehículo y ahorrar dinero en situaciones imprevistas.

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No obstante, un nuevo hecho que se está presentando en el país indica que los usuarios de estos vehículos están sufriendo aumentos en los gastos que son necesarios para poder conservarlos.

Durante el mes de julio, los servicios de mantenimiento y reparación de carros registraron un aumento de 10,34 % anual, cifra que se encontró por encima de la inflación durante el mismo periodo del año 2025, la cual fue de un 6,02 %. Es ante estos datos que se demuestra una diferencia de 4,32 puntos porcentuales respecto al IPC general.

Los gastos relacionados con el mantenimiento y reparación de vehículos presentaron una variación anual de 10,34 % en julio. Foto: Getty Images/Westend61

La razón por la que se está aumentando el mantenimiento deriva de los servicios que cada conductor tiene que asumir de forma periódica para que su vehículo pueda entrar en operación, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estas prestaciones son fundamentales para prevenir daños graves.

De acuerdo con el presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), el mantenimiento de los vehículos se encuentra directamente vinculado con la seguridad y la vida útil de estos. Es por ello que se aconseja a los conductores no aplazar las revisiones periódicas, pasar por los talleres mecánicos y hacer uso de repuestos que respondan a los estándares adecuados.

¿Todos los productos presentan incrementos?

No todos los productos que se encuentran vinculados con los carros tuvieron un aumento de precio, ya que en julio se registró que otras piezas de repuesto tuvieron una reducción anual de un 0,57 %.

En el caso de llantas, neumáticos y rines, estos también tuvieron una caída de un 2,53 %, lo cual esclarece que el mantenimiento de un carro no afecta al bolsillo para todo aquello relacionado con la parte automotriz.

Algunos productos relacionados con el mantenimiento de vehículos registraron reducciones en sus precios durante julio. Foto: Getty Images

Si bien hubo incrementos, también se registraron aumentos, pero más mesurados. Para la latonería y la pintura, estas tuvieron un incremento del 5,07 % anual. En cuanto a los productos para limpieza y conservación de los vehículos, tuvieron un aumento del 4,83 %.

Por otro lado, la compra y cambio de aceite presentó una variación anual de un 4,19 %, la cual presentó el mayor aumento mensual de julio, con un 0,80 % en comparación con el mes de junio.

Para Asopartes, estas cifras demuestran el comportamiento de los precios y no implican que hayan aumentado o disminuido las ventas o intervenciones contratadas.