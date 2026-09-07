El carro gasta más gasolina por estos errores: hábitos y descuidos que encarecen cada viaje

Una de las mayores preocupaciones que existe para los conductores de vehículos particulares es la duración de la gasolina, ya que se presentan situaciones en las que el usuario nota que la capacidad de esta dura menos de lo normal y en reiteradas ocasiones.

Multa segura por descuido en la estación de gasolina: la infracción que no es perdonada por las autoridades de tránsito

Estos hechos pueden derivar de múltiples errores que pueda cometer el conductor, por lo que evitar ciertas prácticas o acciones ayuda a prevenir que situaciones como estas no terminen derivando en problemas mayores.

Los errores que provocan mayor gasto de gasolina

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varios factores, entre ellos el estilo de conducción que tenga el usuario, ya que este tiene un impacto directo en cuánto combustible consuma el carro.

Por ejemplo, el conducir de manera agresiva, con aceleraciones rápidas y frenazos de último minuto, obliga al motor a tener que hacer más trabajo y de forma ineficiente. Por ende, es importante que, cuando se encuentra usando un carro, lo ideal es utilizarlo con suavidad.

El gasto de combustible de un vehículo puede estar relacionado con diferentes aspectos de su funcionamiento. Foto: Getty Images

También el uso de velocidad excesiva es otro elemento que deriva en el mayor gasto de gasolina en un carro, por lo que mantener una velocidad moderada ayuda a regular el combustible.

El uso ineficiente del aire acondicionado, aunque muchos no lo crean, también es un error, ya que se encarga de consumir energía del motor y, si es utilizado sin necesidad, aumenta el gasto del combustible.

Por otro lado, el mantenimiento vehicular es otro punto clave para la eficiencia y el ahorro de gasolina. Si se encuentra bien cuidado, no solamente termina siendo más seguro, sino mucho más eficaz.

El no realizar un buen mantenimiento o incluso ignorarlo también puede derivar en mayor consumo de gasolina por parte del carro. Un caso como estos es no llevar a cabo las revisiones periódicas, ya que de ser así, se estarían presentando posibles desgastes.

El mantenimiento de filtros, bujías y aceite es importante para el funcionamiento adecuado del motor. Foto: Pixabay

Adicionalmente, los filtros y bujías hay que mantenerlos limpios. En el caso de las bujías, si estas se encuentran en mal estado, se impide una combustión eficiente, mientras que el filtro de aire sucio se encarga de restringir el oxígeno al motor, obligándolo a consumir más.

Las llantas desinfladas o demasiado infladas pueden aumentar el costo de gasolina junto con la reducción de su vida útil y seguridad, por lo que se aconseja que por lo menos una vez al mes se revise la presión de sus llantas.

Finalmente, hay que verificar que el aceite de motor esté en buen estado, ya que si se utiliza el tipo incorrecto o se mantiene sucio, se encarga de incrementar la fricción y el esfuerzo del motor.