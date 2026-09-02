El único sedán a gasolina que sobrevive en el ‘top 5’ de los más vendidos en Colombia

El mercado automotor colombiano está atravesando una acelerada transición hacia las tecnologías de cero y bajas emisiones, que ya empieza a liderar en las ventas. Sin embargo, los colombianos no dejan aún los sedán a gasolina y logran consolidar a uno en el top 5 de los carros más vendidos en Colombia, según la Andi y Fenalco.

Top 20 de las marcas de carros más vendidas en Colombia: reporte oficial de agosto

El consolidado demuestra que el mercado de los vehículos nuevos pasa por uno de sus mejores momentos, pues en agosto de 2026 alcanzó las 213.377 unidades matriculadas, reflejando un sólido crecimiento acumulado del 42,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los cinco carros más vendidos en el mes demuestran que los colombianos están prefiriendo las camionetas y los SUV en el territorio. Entre ellos, solamente aparece uno que es sedán.

En este mismo top también se evidencia la tendencia de las nuevas tecnologías: tres de los cinco vehículos que figuran son eléctricos o híbridos.

El líder de este top ha logrado mantenerse durante muchos meses en Colombia, convirtiéndose en todo un fenómeno: el Tesla Model Y. Este vehículo es catalogado como una SUV eléctrica, juntando las características preferidas por los colombianos.

Tesla Model Y, el carro más vendido de Colombia en 2026. Foto: AFP

En agosto, este diseño logró matricular 1.902 unidades, consolidando 12.161 registrados en total. A este vehículo lo sigue inmediatamente una SUV que funciona a gasolina: la Renault Duster, consolidando este segmento en el país.

En la cuarta y quinta posición están otras dos camionetas: la Toyota Corolla Cross y la Mazda CX-30, respectivamente. Así, se consolida una categoría de vehículos en Colombia.

SUV, camioneta o sedán: ¿Qué se vende más en Colombia?

Mientras la industria empuja fuertemente la transición hacia los SUV y tecnologías electrificadas, destaca un vehículo sedán tradicional a gasolina, que permanececomo el tercer carro preferido por los colombianos.

El sedán a gasolina que sobrevive

Se trata del Kia K3, que tan solo en el mes de agosto registró 1.022 matrículas (un crecimiento mensual del 21,2 % frente a agosto de 2025), consolidándose como la opción predilecta entre los sedanes para las familias y conductores que buscan el espacio, el confort y la confiabilidad de un sedán a gasolina pura sin renunciar a un diseño de última generación.

El Kia K3 fue el auto más vendido en 2025. Foto: KIA / API

Este diseño fue creado para reemplazar el recordado Rio Sedan, cuando no solo llegó a llenar un hueco en el segmento subcompacto, sino a redefinir por completo lo que los compradores esperan de un auto familiar en términos de diseño, habitabilidad y tecnología.

A diferencia de los sedanes tradicionales de líneas sobrias y cuadradas, el K3 apuesta por una silueta fastback de caída pronunciada, dándole una apariencia audaz y futurista que se acerca al lenguaje de diseño del Kia EV6.

Bajo el capó, el Kia K3 opta por una fórmula mecánica probada y de bajo costo de mantenimiento, evitando turbocompresores complejos o sistemas híbridos costosos:

Motor: 1.6 litros atmosférico de cuatro cilindros Smartstream.

1.6 litros atmosférico de cuatro cilindros Smartstream. Potencia y torque: Genera 121 caballos de fuerza y 151 Nm de torque.

Genera 121 caballos de fuerza y 151 Nm de torque. Transmisiones: Disponible con caja manual de 6 velocidades o automática de 6 marchas con opción de levas al volante (según versión).