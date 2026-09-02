¿Qué motos dominaron el mercado colombiano en agosto? Así quedó el ranking que sorprende a compradores y marcas

Fenalco y la Andi compartieron su más reciente balance de motocicletas nuevas que fueron matriculadas durante el mes de agosto, repartiendo cómo fue el comportamiento de estas unidades en el país.

Motos más rápidas: ¿cuáles son y qué características las hacen tan veloces?

Según las entidades, durante este tiempo, se registró un total de 111.896 motocicletas nuevas, derivando así en un incremento del 17,83 % en comparación con el mismo mes de 2025, manteniendo la actuación positiva de la industria durante el 2026.

Si nos referimos a lo transcurrido durante el resto del año, es decir, entre los meses de enero y agosto, la matriculación de estos vehículos fue de 899.078, un crecimiento acumulado del 28,94 %.

Eso sí, aunque la comparación anual tuvo resultados positivos, el sector presentó una moderación a lo visto durante el mes de julio, ya que la venta de las motos en Colombia se redujo en un 15,19 %.

Refiriéndose a los departamentos que tuvieron los mayores registros, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca fueron los que presentaron los mayores casos.

El mercado de motocicletas mantuvo un crecimiento anual durante agosto, pese a la reducción frente a las cifras de julio. Foto: Getty Images

En su conjunto, estos 3 llegaron a representar el 45,68 % del total del mercado de motocicletas del territorio nacional. Cundinamarca fue la mayor, teniendo un 18,82 %. Los siguientes son Antioquia y Valle del Cauca, con 17,31 % y 9,56 %, respectivamente.

Ya si nos referimos al segmento de cilindrada, las motos que fueron las más adquiridas por los usuarios son aquellas con un cilindraje entre el 101 y 125 CC, teniendo un porcentaje del 46,43 %, que es posteriormente seguido por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (29,39%).

Las marcas que más matricularon motos en el país durante el mes fueron BAJAJ, AKT y Suzuki, las cuales en conjunto matricularon un total de 52.277 unidades.

¿Cuáles fueron las motocicletas más vendidas en el país durante agosto?

Los reportes de la Andi y Fenalco comparten cuáles fueron los 10 modelos de motocicletas que más registros tuvieron en el país. De acuerdo con las entidades, estas unidades representaron el 35,03 % del mercado nacional.

La composición del ranking evidencia la alta demanda de motocicletas de trabajo, las cuales son utilizadas diariamente por millones de colombianos como herramienta para generar ingresos, movilizarse y desarrollar actividades productivas.

Estas fueron las 10 motocicletas que más unidades vendieron en el país: