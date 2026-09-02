VEHÍCULOS

¿Qué motos dominaron el mercado colombiano en agosto? Así quedó el ranking que sorprende a compradores y marcas

El segmento de motocicletas continúa mostrando una alta demanda como alternativa de movilidad y herramienta de trabajo.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

2 de septiembre de 2026 a las 3:39 p. m.
El mercado colombiano registró más de 111.000 motocicletas nuevas durante agosto de 2026.
El mercado colombiano registró más de 111.000 motocicletas nuevas durante agosto de 2026. Foto: Getty Images

Fenalco y la Andi compartieron su más reciente balance de motocicletas nuevas que fueron matriculadas durante el mes de agosto, repartiendo cómo fue el comportamiento de estas unidades en el país.

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Según las entidades, durante este tiempo, se registró un total de 111.896 motocicletas nuevas, derivando así en un incremento del 17,83 % en comparación con el mismo mes de 2025, manteniendo la actuación positiva de la industria durante el 2026.

Si nos referimos a lo transcurrido durante el resto del año, es decir, entre los meses de enero y agosto, la matriculación de estos vehículos fue de 899.078, un crecimiento acumulado del 28,94 %.

Eso sí, aunque la comparación anual tuvo resultados positivos, el sector presentó una moderación a lo visto durante el mes de julio, ya que la venta de las motos en Colombia se redujo en un 15,19 %.

Refiriéndose a los departamentos que tuvieron los mayores registros, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca fueron los que presentaron los mayores casos.

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El mercado de motocicletas mantuvo un crecimiento anual durante agosto, pese a la reducción frente a las cifras de julio. Foto: Getty Images

En su conjunto, estos 3 llegaron a representar el 45,68 % del total del mercado de motocicletas del territorio nacional. Cundinamarca fue la mayor, teniendo un 18,82 %. Los siguientes son Antioquia y Valle del Cauca, con 17,31 % y 9,56 %, respectivamente.

Ya si nos referimos al segmento de cilindrada, las motos que fueron las más adquiridas por los usuarios son aquellas con un cilindraje entre el 101 y 125 CC, teniendo un porcentaje del 46,43 %, que es posteriormente seguido por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (29,39%).

Las marcas que más matricularon motos en el país durante el mes fueron BAJAJ, AKT y Suzuki, las cuales en conjunto matricularon un total de 52.277 unidades.

¿Cuáles fueron las motocicletas más vendidas en el país durante agosto?

Los reportes de la Andi y Fenalco comparten cuáles fueron los 10 modelos de motocicletas que más registros tuvieron en el país. De acuerdo con las entidades, estas unidades representaron el 35,03 % del mercado nacional.

La composición del ranking evidencia la alta demanda de motocicletas de trabajo, las cuales son utilizadas diariamente por millones de colombianos como herramienta para generar ingresos, movilizarse y desarrollar actividades productivas.

Estas fueron las 10 motocicletas que más unidades vendieron en el país:

MarcaModeloAgosto 2026Participación %
AKTAK125NKD EIII7.2976,52%
YamahaGPD155-A (NMAX155)4.5164,04%
BajajCT100 ES Spoke4.2073,76%
HondaXR190L2.03.6113,23%
SuzukiGN125 ABS3.4403,07%
SuzukiDR150 ABS3.3863,03%
BajajCT100 KS Spoke3.3623,00%
HondaXR150L 2.03.2832,93%
HeroHUNK 125 R3.2262,88%
BajajCT1252.8732,57%