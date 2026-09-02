¿Su carro está protegido? Estos son los fenómenos naturales que son cubiertos por el seguro

El pasado 10 de agosto de 2026, Colombia fue víctima de un terremoto de magnitud 7,4 que afectó a millones de ciudadanos del país. Debido al temblor, varias de estas personas perdieron objetos de valor, vivienda e incluso sus vehículos.

¿El SOAT cubre terremotos? La respuesta que pocos conductores en Colombia conocen

Es en estos casos que muchas personas se preguntan si el seguro que uno le tenga a su coche tiene la capacidad de cubrir cualquier daño que haya sido ocasionado por un fenómeno natural, como lo fue en su momento el terremoto.

Por ello, aseguradoras del país han compartido cuáles son los eventos en los que están contempladas las ayudas a través de las coberturas contratadas.

¿Un carro tiene seguro ante un fenómeno natural?

De acuerdo con Seguros Bolívar, un seguro de carro sí se encarga de cubrir daños que hayan sido ocasionados por terremotos u otros fenómenos naturales. No obstante, el alcance de la protección depende de las condiciones de cada póliza.

En el caso de un terremoto, un coche puede terminar afectado por múltiples razones, ya sean objetos que caen sobre él, daños ocasionados por estructuras, inundaciones que pueden ocurrir después, etc.

Los asegurados deben revisar las coberturas contratadas para conocer qué daños ocasionados por fenómenos naturales están protegidos. Foto: Alfonso Reina

Si la póliza contempla la cobertura correspondiente, estos daños materiales pueden ser objeto de protección de acuerdo con las condiciones contratadas.

Es por ello que se recomienda revisar cuáles son aquellos fenómenos naturales que se encuentran incluidos en la póliza y cuáles son sus condiciones de cobertura.

Teniendo esto en cuenta, otros eventos naturales, los cuales los seguros brindan protección, son los siguientes:

Terremoto

Inundaciones

Granizo

Caída de arboles

Deslizamientos

No obstante, la aseguradora aclara que, si bien un fenómeno natural puede estar cubierto, no significa que todos los daños vinculados con él se encuentren automáticamente incluidos.

Es por ello que se aconseja siempre revisar los amparos, límites, deducibles y exclusiones de la póliza.

¿Qué aspectos se deben revisar en la póliza para conocer si se encuentra protegido?

De acuerdo con Seguros Bolívar, hay distintas cosas que los usuarios tienen que revisar para identificar si su seguro cubre un fenómeno natural, los cuales son estos: