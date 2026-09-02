El renacer del transporte de carga en Colombia: así está cambiando el mercado de vehículos usados y quién lo está aprovechando

Durante el 2026, el mercado colombiano de vehículos de carga ha tenido una gran recuperación. De acuerdo con los registros por parte de la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre del año se matricularon un total de 9.641 unidades nuevas de carga, derivando así en un crecimiento de un 89,7 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Pero no solamente la venta de vehículos nuevos incrementó, sino también el movimiento de mercancías, pues durante mayo se llegaron a movilizar 14,4 millones de toneladas por carretera, un 11,25 % más que el mismo mes, de acuerdo al Ministerio de Transporte.

A esto también se le añade la recuperación de la infraestructura, en donde el DANE reportó un crecimiento de un 17,1 % en la producción de obras civiles durante el segundo trimestre de 2026, con aumentos de un 18,7 % en carreteras, calles, vías férreas, puentes y túneles.

Estos paradigmas que se están viviendo plantean una necesidad concreta, la cual es la incorporación de capacidad para poder transportar mercancías y llevar a cabo proyectos sin que toda la respuesta tenga que depender de la compra de activos nuevos.

La oferta de camiones usados en Colombia registró un crecimiento durante los primeros meses de 2026. Foto: Superbid - API

Es dentro de estos escenarios que aquellos vehículos y equipos usados han comenzado a adquirir una nueva relevancia, en donde camiones y maquinarias que han terminado un ciclo de operación pueden pasar a nuevos propietarios y continuar vinculados a actividades productivas.

“La renovación de capacidad no necesariamente significa reemplazar todo por activos nuevos. Cuando un vehículo o una máquina todavía tiene capacidad productiva, encontrarle un nuevo operador permite que la inversión realizada siga generando valor. Esa posibilidad es especialmente relevante cuando las empresas necesitan crecer, pero al mismo tiempo buscan utilizar sus recursos de una manera más eficiente”, comenta Helena Balcázar, gerente general de Superbid Colombia.

¿Cómo está el mercado de vehículos de carga en Colombia?

De acuerdo con Superbid, durante el mes de enero hasta el 16 de julio de 2026, el número de camiones ofrecidos tuvo un aumento del 7,2 % en comparación con el mismo tiempo del año 2025. En cuanto a las ofertas y unidades vendidas o aprobadas, estas llegaron a crecer en un 22,7 % y un 37,5 %, respectivamente.

Adicionalmente, la proporción de vehículos vendidos frente a los ofrecidos también aumentó, pasando de un 23,2 % a un 29,7 %, mientras que el valor adjudicado aumentó de $1.280 millones a $1.413 millones.

Los camiones usados pueden continuar vinculados a actividades productivas luego de finalizar su primer ciclo de operación. Foto: Superbid - API

La proporción de vehículos vendidos frente a los ofrecidos pasó de un 23,2 % a un 29,7 %, mientras el valor adjudicado aumentó de $1.280 millones a $1.413 millones.

En cuanto a la composición del mercado analizado durante 2026, esta se encarga de mostrar una oferta concentrada en vehículos para distribución, en la cual el 47,3 % forma parte de camiones medianos, el 28,4 % a livianos y el 24,3 % a eléctricos.

Las líneas que tuvieron mayor presencia en el mercado fueron las siguientes: