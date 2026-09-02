Camilo Durán la colgó en el ángulo: no para de marcar y exige llamado a Selección Colombia

Colombia sí tiene delantero. Su nombre es Camilo Durán, milita en el Celtic de Escocia y pide pista en Selección de Mayores, donde Néstor Lorenzo lo deberá llamar luego del impacto que está teniendo en Europa.

Después de darse su traspaso desde FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, el atacante no ha dejado de anotar en su nuevo equipo.

En lo corrido de la temporada ya lleva tres goles, siendo el último de la más alta factura luego de demostrar que no solo es un ‘9′ de área, sino que también puede rematar de lejos y clavar un balón en el ángulo.

🇨🇴 GOLAZO de Camilo Durán. El colombiano marcó el 1-0 de #Celtic ante #Aberdeen, al 14’, por la Liga de Escocia. Es la anotación #3 del delantero en la competición pic.twitter.com/P0pHzGpXfA — Pipe Sierra (@PSierraR) September 2, 2026

A los 14 minutos del duelo vs. Aberdeen Football Club por la fecha cinco, el cafetero se encargó de poner el 2-0 parcial para los suyos.

Luego de evadir a un defensa, Durán no dudó en lanzar al arco rival con la zurda. Fue una repentización perfecta que acabó con el balón metiéndose en la escuadra derecha del portero contrario.

Esa buena racha del ariete cafetero le da los puntos suficientes para que el DT de la Tricolor considere su llamado de cara a los amistosos de final de este mes e inicio del próximo.

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En la jornada Fifa que se avecina, serán tres partidos amistosos en Estados Unidos vs. México, Paraguay y Perú que le servirán al equipo nacional para llamar a nombres que habitualmente no se tuvieron en cuenta por mantener la estructura para el Mundial 2026.

Durán, muy presente en Celtic

Durán no solo en la Liga de Escocia se ha hecho presente con sus anotaciones.

También en lo que fue la participación de Celtic en la Champions League en la fase de clasificación, el surgido en Independiente Medellín brilló. Hizo en la ida dos tantos vs. LASK Linz (3-0) y en la vuelta no pudo ayudar a los suyos para evitar la eliminación (5-1 con global de 5-4).

Camilo Durán, atacante colombiano que brilla en el Celtic Foto: PA Images via Getty Images

En total son cinco anotaciones de Durán desde su arribo a Escocia que lo ponen a competir fuertemente con Jhon Jáder Durán para ir ambos a la Selección Colombia en medio de lo que será la renovación de un plantel donde ya no parece haber cabida para Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, entre otros.

Los delanteros de Colombia

Si esta semana tuviera que salir la nueva citación por parte de Lorenzo a Colombia, en la delantera habría que pensar en Luis Javier Suárez, Camilo Durán y Jhon Durán. En ese orden, por rendimiento se ubican los cupos para la posición de atacante neto.

Luis Javier Suárez (der.) tras marcar un gol con el Sporting Club de Portugal. Foto: Sporting CP

Suárez, luego de lo que fue un regreso algo turbulento a Sporting de Lisboa, ha ido recuperando su lugar de titular por medio de sus anotaciones. En cuatro jornadas de la Primeira Liga ha marcado un triplete de goles.

Por su parte, Jhon Jader Durán ya se reportó con Benfica en la liga de Portugal y Europa League, respectivamente. En cada certamen anotó un gol que le sirvió a los suyos, además de permitirle al delantero recobrar su confianza después de pasos fallidos en Arabia Saudita, Turquía y Rusia.