Dan el entrenador que “conversa con Millonarios para ser su DT”: no es Alberto Gamero

Millonarios decidió terminar su vínculo con Fabián Bustos para ir en busca de un nuevo entrenador en medio de la Liga BetPlay 2026-II.

Recién se supo la noticia, en el cuadro bogotano se empezó a especular sobre la lista de posibles reemplazantes. Dos nombres salieron a la luz: uno extranjero y otro colombiano.

Se hace referencia a Alfredo Arias, recién sacado de Junior de Barranquilla, y a Alberto Gamero, quien ya tuvo un paso por el azul entre 2020 y 2024.

Alfredo Arias terminó su vínculo en Junior de Barranquilla finalizando agosto de 2026. Foto: AFP

Del primero ha surgido información reciente durante la mañana de este miércoles, 2 de septiembre. Según lo reportado por José Hugo Illera, periodista deportivo al tanto de Junior: “Alfredo Arias conversa con Millonarios para ser su nuevo DT”.

A favor del uruguayo está que, a pesar de su mal arranque de Liga con los rojiblancos que lo acabó sacando, viene de ser bicampeón en el balompié colombiano. Con los tiburones ganó estrella en el 2025-II y el 2026-I.

Arias conoce bien el fútbol profesional colombiano (FPC), luego de sus pasos por Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

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Arias conversó con Bustos

En entrevista con ESPN durante la noche del pasado martes, Alfredo Arias, extécnico de Junior de Barranquilla, dio a conocer que dialogó durante el día de la terminación de su ciclo en Millonarios con Fabián Bustos.

A ambos entrenadores, lo sucedido en el azul los tomó por sorpresa: “La verdad es que él me llamó hoy y creo que debe haber sido el primero que me llamó. No lo podíamos creer, pero bueno. No lo podemos creer, pero es así. Esto está así, de esta manera. Se está organizando de esta manera. Me sorprendió a mí; a él lo sorprendió más”, dijo.

"Bustos me llamó hoy. NO LO PODEMOS CREER"



Alfredo Arias revela la conversación que tuvo con el DT saliente de Millonarios.



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Sobre cómo se dieron las cosas con Bustos, Arias no entró en detalles, pero consideró que el llamado del argentino correspondió a un deseo de desahogarse con un colega que pasó por lo mismo unas cuantas horas atrás.

“Él me había mandado un mensaje poco antes y después del mediodía me mandó el mensaje diciéndome: ‘Bueno, acaban de decir que no voy a dirigir el partido este. Nada, después lo otro, bueno, que entre nosotros, son cosas que, como dices tú, de colega y que también...’”, contó.

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios, salió luego de 61 partidos en el cuadro de Bogotá. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“Creo que sí, que a él en ese momento lo emocional seguramente quiso compartirlo conmigo, no sé, sintió que… No soy quien para juzgar. Digo que sí, que me llamó la atención; sí, me sorprendió”, remató Arias.

Sin explicaciones se fue Bustos

Aunque Millonarios emitió un comunicado en el que confirmó la terminación de la relación con Fabián Bustos, en ningún momento explicó por qué daba por terminado el vínculo a pocas horas del clásico capitalino vs. Independiente Santa Fe.

El elenco embajador iba en la parte alta de la tabla de posiciones de Liga BetPlay, marchando quinto con 11 puntos luego de seis partidos jugados. De a poco, el rendimiento estaba en alza y se podía pensar en un futuro favorable.