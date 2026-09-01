Los primeros candidatos que suenan para reemplazar a Fabián Bustos en Millonarios: uruguayo y colombiano en lista

Millonarios se quedó sin entrenador y Fabián Bustos sale en plena Liga Betplay 2026-II. Según lo reportado por periodistas cercanos al equipo azul durante la tarde del 1 de septiembre, hay cambios drásticos en la dirección técnica.

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Juan Felipe Cadavid escribió: “No sigue Fabián Bustos en Millonarios”.

En otros reportes, en medio del programa Balón dividido, de ESPN, la periodista Melissa Martínez aseveró que Fabián Bustos habría sido quien tomó la decisión de romper el vínculo contractual que lo mantenía ligado al elenco embajador.

Antonio Casale, periodista, quien abiertamente ha declarado ser partidario de Millonarios, también informó sobre el fin de la era del argentino: “El profe Bustos no es más el DT de Millonarios”. No solo eso, sino que adelantó algunas de las razones por las que el DT habría preferido dar un paso al costado.

Tras siete meses en el embajador, la salida de Fabián Bustos tomó por sorpresa a más de uno en la prensa partidaria y en la hinchada. La drástica decisión sorprende mucho más al ver el calendario de Millonarios y ver un clásico capitalino ante Santa Fe en pocas horas, por fecha adelantada de la Liga Betplay.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. Foto: Pantallazo Youtube

Según Casale, hay una serie de razones que llevaron a la destitución de Fabián Bustos del cuadro embajador de forma sorpresiva. Algunas discusiones con la dirección deportiva, que está a cargo de Ariel Michaloutsos, con la gerencia de por medio; más el proceso de venta en el que está el club, podrían forzar esta durísima decisión.

Candidatos para dirigir a Millonarios

Otras razones rondan por la posibilidad de que Alberto Gamero regrese a la dirección técnica y, en definitiva, lo que llenó el vaso fue su sistema de juego, que estaba alejando a Fabián Bustos de los hinchas. Por todo esto, el nombre del entrenador samario comienza a tomar fuerza entre la lista de candidatos, además de algunas menciones de personas cercanas al equipo en las redes sociales.

Alberto Gamero podría volver a Millonarios Foto: Getty Images

Otro candidato que toma fuerza es el del uruguayo Alfredo Arias, actual bicampeón del fútbol colombiano y que tuvo que salir de forma drástica del Junior de Barranquilla tras el empate con Santa Fe en el estadio Romelio Martínez. Arias, precisamente, dirigió al club ‘cardenal’, conoce Bogotá y sería un nombre a tener en cuenta.

Alfredo Arias es candidato en Millonarios Foto: Cristian Bayona

Sin embargo, no se descarta la mano de Ariel Michaloutsos en este asunto y proponga nombres extranjeros para el cargo. Otro nombre que surge en los rumores es el del uruguayo Jorge Bava. En un comunicado oficial, Millonarios afirmó que ya trabaja en la búsqueda del sucesor.