Terminó en nada lo de Yáser Asprilla. Uno de los volantes más talentosos y de mayor proyección para el futuro de Colombia seguirá ligado al Girona, de la 2.ª división de España, por una temporada más.

Si bien se le vinculó a distintos clubes de Europa para salir en el presente mercado, el elenco español se puso en la raya para no dejarlo salir. Las exigencias económicas fueron altas y le cerraron la puerta al canterano de Envigado.

Yáser Asprilla, volante colombiano de Girona, pretendido en Francia por Lille. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una de las últimas instituciones que hizo un intento por el habilidoso Yaser fue el Fulham de Inglaterra. En el día final del mercado de pases ofertó, pero no cumplió con las expectativas económicas para que Girona dijera que sí.

A través del periodista Felipe Sierra se pudo saber el último intento que hicieron por Asprilla: “Fulham envió una oferta a último momento por Yáser Asprilla (22) de préstamo con cargo y opción de compra, pero Girona también la rechazó”.

“No dejaron salir al colombiano en este Deadline Day”, sentenció sobre el futuro que le corresponderá tener al de la Selección Colombia.

En Francia lo intentaron

Lille de Francia fue otro de los equipos que más fuerte pujó por quedarse con Yáser en el actual mercado.

Reportes hablaron de dos ofertas realizadas, pero ninguna fue considerada suficiente para Girona. Según lo reveló el periodista Julián Capera, de Caracol Televisión: “Lille sigue en la puja por Yáser Asprilla: lo considera pieza clave para la nueva temporada. Ha presentado ya dos ofertas”.

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En cuanto a las cifras, el comunicador había dado a conocer que los franceses pusieron sobre la mesa una “última oferta que supera los 15 M€ + 3 en bonos. Girona pretende 25 M€ + 5 en bonos”.

El valor que esperaba ganarse el elenco de la segunda división de España rondaba los 25 millones de euros. Aunque era un valor pagable, ningún club quiso dárselo a Girona para llevarse al atacante de 22 años, que se espera pueda regresar a la Selección Colombia y ser parte de la renovación generacional.

Buen inicio de año

Mientras se definía su futuro, al colombiano le correspondió entrar en acción con Girona durante el fin de semana pasado en medio de la fecha 3 de LaLiga 2 que jugaron los suyos vs. Las Palmas.

Dicho día brilló el colombiano con un doblete de anotaciones que ayudaron a los suyos para una abultada victoria en condición de local por 5-2. La calificación que le dieron a Asprilla al término de dicho partido fue de 8.8 puntos, siendo considerado el mejor de la cancha y habiendo tenido acción tan solo 35 minutos.

BRACE FOR YÁSER ASPRILLA! He scored TWICE for Girona today in their 5-2 win vs Las Palmas! Both of his goals can be seen here! 🇨🇴🔥👇 pic.twitter.com/1LQqe0rZAp — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 29, 2026

En los dos partidos iniciales del certamen también tuvo protagonismo. Frente a Córdoba FC jugó 28 minutos y fue calificado con 7.7, y ante CD Leganés entró al 23′ para quedar con una puntuación a su favor de 7.8.

Son tres partidos y tres goles marcados con Girona empezando la campaña 2026/2027. Parece que será un año más favorable que el anterior, cuando estuvo en Galatasaray de Turquía, pasando completamente desapercibido.