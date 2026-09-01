Oficial: Enzo Fernández deja el Chelsea y firma con el Manchester City de Maresca

El volante argentino Enzo Fernández, gran protagonista del Mundial 2026, se unió al Manchester City hasta 2031, informó el mismo club en el último día del mercado de fichajes en el fútbol europeo. Una transferencia clave que mantiene vigente a un campeón del mundo en plena renuncia de Lionel Messi a la Selección Argentina.

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El internacional de Argentina, de 25 años de edad, termina así una larga etapa de tres años y medio en el Chelsea, que según la prensa inglesa recibirá por este traspaso 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares).

Introducing our new Argentinian Blue 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

De confirmarse esa cantidad, se igualaría el récord de cuantía para una transferencia en la Premier League que estableció en el 2025 el sueco Alexander Isak con su pase del Newcastle al Liverpool.

La operación se esperaba en los últimos días y especialmente a lo largo de este martes (Deadline Day), pero la oficialización se hizo esperar y no llegó hasta las 23:30 horas locales de Inglaterra, con el mercado ya con la persiana bajada media hora antes.

Enzo Fernández, de la Selección Argentina en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Fue entonces cuando el City publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que daba la bienvenida a “un nuevo argentino en el equipo”. En su página web se veía ya a un Enzo sonriente, bolígrafo en mano para plasmar su firma, en la sala de prensa del Etihad Stadium, su nueva casa.

Enzo Fernández llega al City

“El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todo jugador quiere formar parte de un club así porque todo el mundo sabe lo bien gestionado que está el City”, destacó el jugador, citado en el comunicado.

“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el reto de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club construido para el éxito”, sentenció Enzo.

Se despidió del Chelsea

Instantes antes, Enzo Fernández había publicado en redes sociales un texto a modo de despedida del Chelsea.

“Querido Chelsea, quiero que sepas que estos días no han sido fáciles para mí. Tampoco es fácil escribir esto. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento”, comenzó en esa carta de adiós a Stamford Bridge.

“La vida consiste en tomar decisiones y ahora mismo me encuentro ante la necesidad de tomar una de esas decisiones difíciles. He llegado a querer muchísimo a este club. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón”, apuntó.