Premier League 2026/2027: así va la tabla de posiciones con cuatro líderes tras dos fechas jugadas

Arsenal, vigente campeón de la Premier League, se impuso 1-0 sin excesivo brillo en su visita de este lunes al Aston Villa, un equipo que ha visto irse a varias estrellas y que acumula dos derrotas en las dos jornadas disputadas.

En el caso contrario está el Arsenal, que ha ganado sus dos partidos ligueros y tiene un pleno de 6 puntos que le hace ser segundo en la clasificación, con el Manchester City líder con la misma diferencia de goles que los Gunners (+4), pero con más tantos marcados a favor (6 contra 4).

Otros dos equipos, el recién ascendido Hull y el Chelsea, suman también seis puntos gracias a un inicio de curso liguero perfecto.

La imagen del Arsenal, eso sí, no fue tan sólida este lunes en el cierre de la segunda fecha como la mostrada en su victoria de la anterior jornada ante el Coventry (3-0) o una semana antes en la Community Shield -la Supercopa de Inglaterra- ganada al Manchester City, también por 3-0.

La victoria en Birmingham llegó por un solitario tanto de Bukaya Saka en el 59′, sin que los pupilos de Mikel Arteta consiguieran un segundo gol para su tranquilidad.

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En el Aston Villa, la situación parece alarmante, una semana después del revés 4-0 en Brighton de la pasada jornada.

Sin puntuar, el entrenador Unai Emery tiene que gestionar un barco que por ahora parece a la deriva y que a mediados de este mes perdió además la Supercopa de Europa ante el Paris Saint-Germain.

Los villanos han visto irse en el actual mercado de inicio de temporada a seis titulares de la pasada temporada, en la que acabaron cuartos: el arquero Emiliano Martínez, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers, Ollie Watkins y Ezri Konsa, ese último nuevo jugador precisamente del Arsenal.

Un cuarteto de líderes

Cuatro clubes en Inglaterra llevan puntaje perfecto tras dos jornadas de la Premier. Tres de esos son grandes del país, mientras uno es la sorpresa y revelación que es el Hull City.

En deuda viene quedando históricos como Liverpool y Tottenham quienes no han logrado sumar de a tres en sus dos más recientes salidas.

Manchester City: 6 puntos, +4 Arsenal: 6 puntos, +4 Hull City: 6 puntos, +3 Chelsea: 6 puntos, +2 Brentford: 4 puntos, +3 Newcastle United: 4 puntos, +2 Everton: 4 puntos, +2 Leeds United: 4 puntos, +1 Brighton: 3 puntos, +3 Manchester United: 3 puntos, +1 Sunderland: 3 puntos, +1 Ipswich Town: 3 puntos, -1 Liverpool: 2 puntos, 0 Bournemouth: 1 punto, -1 Nottingham Forest: 1 punto, -1 Fulham: 1 punto, -2 Coventry City: 0 puntos, -2 Crystal Palace: 0 puntos, -2 Aston Villa: 0 puntos, -2 Tottenham: 0 puntos, -2

Tottenham está en el fondo de la tabla de posiciones de Premier League tras dos fechas Foto: Getty Images

Resultados de la fecha 2 (PL 2026/2027)

Crystal Palace 1-4 Manchester City

Liverpool 2-2 Nottingham Forest

Bournemouth 1-1 Everton

Coventry City 0-1 Hull City

Tottenham 0-2 Newcastle United

Chelsea 4-3 Brighton

Leeds United 1-1 Brentford

Sunderland 1-0 Fulham

Manchester United 5-2 Ipswich Town

Aston Villa 0-1 Arsenal

*Con información de AFP.