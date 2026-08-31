Antonio Char se pronunció sobre el nuevo técnico de Junior: esto dijo de Viera y Gamero

Junior de Barranquilla está buscando director técnico, luego de anunciar la salida de Alfredo Arias por malos resultados. Este lunes han sonado varios candidatos de renombre, entre ellos Jorge Luis Pinto, Julio Comesaña, Sebastián Viera, Alberto Gamero y Jorge Bava.

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Lista de candidatos para reemplazar a Alfredo Arias en Junior: ya se conocieron dos nombres

Antonio Char, presidente de Junior, dio claridad sobre la elección del nuevo DT y aseguró que la lista de entrenadores ya se encuentra siendo analizada por la junta directiva.

“Estamos valorándolo en este momento. Apenas tengamos alguna información que dar, pues la daremos. En este momento no tenemos ningún nombre para dar”, dijo ante la prensa.

El primero que le mencionaron fue el de Sebastián Viera, exarquero e ídolo de Junior, que tuvo una reciente experiencia con el Real Cartagena. “Creo que lo más prudente es hacerles el anuncio cuando tengamos la certeza de la persona que estaría confirmada”, señaló.

Más adelante le pusieron el nombre de Alberto Gamero y su respuesta no cambió. “No te puedo decir nombres ahora, porque no tenemos nombres. Cuando los tengamos, los damos a conocer”, indicó.

El presidente de Junior perfiló algunas características del nuevo entrenador. “Si puede tener la mayor trayectoria posible y la mayor experiencia posible, siempre eso va a ayudar”, declaró.

De momento hay nombres descartados en la lista como el de Julio Comesaña, quien aseguró que no tiene pensado volver a ser DT y pidió que lo saquen de una vez de esa ecuación.

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Explicó la salida de Alfredo Arias

Antonio Char también se refirió a la salida de Alfredo Arias, quien había sido renovado hace apenas unas semanas atrás después de haber logrado el bicampeonato contra Atlético Nacional.

“Por los resultados que se han venido dando, se tomó la decisión”, dijo.

Desde la dirigencia niegan que haya sido específicamente por el empate ante Independiente Santa Fe. “Son muchos ingredientes que suman para que se tome la decisión. Nunca es fácil, estas cosas nunca son fáciles, pero desafortunadamente el fútbol es un tema donde la competencia es primordial para la subsistencia del equipo y el equipo tiene que competir y tiene que estar ahí en los primeros lugares. De lo contrario es imposible sostener todo lo que contiene y pesa Junior”, agregó.

Alfredo Arias tendría las horas contadas como DT de Junior Foto: NurPhoto via AFP

“La decisión se tomó ayer en el transcurso del día, nada más”, insistió Antonio Char. “No creo que sea un tema del partido del sábado. Es un tema de cómo se han venido comportando las cosas desde hace varios partidos”, agregó.

El próximo partido de Junior será este sábado, 5 de septiembre, enfrentando a Jaguares por la fecha 9 del campeonato. Los tiburones necesitan volver a ganar para mantener vivas sus opciones matemáticas de meterse en cuadrangulares y buscar el tricampeonato.