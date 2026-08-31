La carrera de Leo Messi con Argentina: lista de títulos, cuántos goles marcó y sus récords

Lionel Messi anunció su retiro de la selección y dejó a Argentina huérfana de capitán para el próximo ciclo mundialista. El astro rosarino escribió una dolorosa carta explicando los motivos de esta decisión, que llega un mes después de haber perdido la final contra España en el Mundial 2026.

De esa manera puso fin a dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, un ciclo lleno de triunfos, logros históricos y varias decepciones.

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección: escribió dolorosa carta que retumba en Argentina

¿Cuántos títulos ganó Messi con Argentina?

Lionel Messi completó 21 años representando a la selección de su país, con la que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

¿Cuántos goles anotó Messi con Argentina?

En total jugó 207 partidos y marcó 125 goles con Argentina, números que lo convirtieron en el goleador histórico del equipo alguna vez defendido por Diego Armando Maradona.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, escribió.

Lionel Messi en Argentina: del odio al amor

Lionel Messi tuvo un comienzo turbulento para conquistar a sus compatriotas, rendidos ante la figura de Maradona, y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona (2004-21).

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor selección albiceleste de la historia.

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Scaloni rodeó al ídolo con un plantel de soldados que se desvivieron por su capitán y regresaron a Argentina a lo más alto de la élite planetaria, tras una sequía de títulos de casi tres décadas.

Antes de la llegada del seleccionador, quien asumió en 2018, Messi tuvo reveses dolorosos como las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Aunque impactante, el anuncio de su retiro internacional era esperable, pues el futbolista ya había dicho que el Mundial 2026 sería su sexto y último.

A pesar de acariciar los 40 años, una edad en la que la mayoría de jugadores ya han colgados los botines, Messi fue una de las grandes figuras de la pasada cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero en el juego definitivo ante España (1-0) tuvo una de sus peores actuaciones, aunque luego reconocería que no tuvo piernas para defender el título conquistado cuatro años antes en Catar, el tercero de Argentina (1978 y 1986).

Messi se va de Argentina, pero deja estos récords históricos para la posteridad: