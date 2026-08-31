Aterrizó en Barcelona su goleador: pagan 15 millones de euros y olvidan a Julián Álvarez

Ni un solo segundo ha parado de moverse el mercado de fichajes que está en su fase más importante en Europa.

Clubes de renombre en Europa como Liverpool, Barcelona, entre otros, se han movido para terminar de pulir sus nóminas de cara a un nuevo año en el que buscan la conquista de la Liga de Campeones.

De los culés hay que decir que estaban requiriendo un ‘9′ ante la salida de Ferran Torres hacia el PSG. Su anhelo era Julián Álvarez, del Atlético Madrid, pero infortunadamente el club colchonero se opuso de sobremanera a dicho movimiento.

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Fue una guerra ardua durante varias semanas hasta que Atlético ganó. La intención de los de Madrid era la de no entregar a un rival directo uno de sus mejores hombres y logro blindarlo.

Barça aceptó la derrota, pero no se quedó quieto en el mercado y fue en busca de otro delantero goleador para terminar de armarle el plantel de lujo al alemán, Hansi Flick.

El elegido para ser el nuevo delantero del Barcelona fue el brasileño, Gabriel Jesús. Dicho atacante que pertenecía al Arsenal de Inglaterra fue comprado por 15 millones de euros a sus 29 años.

🔵🔴 GABRIEL JESUS ja és a Barcelona…



“Tengo ganas de marcar muchos goles”



“La rodilla está perfecta”@QueThiJugues pic.twitter.com/GbhYWPKL9F — Nil Solà (@Nilsola10) August 31, 2026

Su firma se dará por dos años, más uno opcional y ya aterrizó en Barcelona este lunes donde se dispone a hacer la revisión médica. En el aeropuerto dialogó unos segundos con la prensa a los que les dijo: “Tengo ganas de marcar muchos goles”.

Para los aficionados y los medios existe una duda gigante sobre la salud de Jesús. Este no permitió rumores al responder: “La rodilla está perfecta”.

Historial no da garantías

A pesar de que el futbolista se dictamine estar sano, habrá que ver como es su etapa en el FC Barcelona con las lesiones de rodilla.

Desde 2018 cuando era parte del Manchester City viene padeciendo complicaciones graves. En el año mencionado sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla.

Años después, para el Mundial de Qatar 2022, específicamente, también se vio afectado y su ligamento colateral y el menisco estuvieron involucrados, lo que le obligó a pasar por cirugía y perderse varios meses.

Gabriel Jesús acabó su paso por Inglaterra donde vistió los colores de Manchester City y Arsenal Foto: Arsenal FC via Getty Images

En su historial la más reciente lesión la vivió al serle diagnosticado un problema de ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda.

En dicha oportunidad fue operado y se quedó por fuera el resto de la temporada (2025/2026).

Será cuestión de los servicios médicos del cuadro azulgrana revisar de manera exhaustiva la salud de Gabriel para saber si está en óptimas condiciones de sumarse a un Barça que se reforzó de gran forma con Rodri, Anthony Gordon, entre otras estrellas actuales.

Adiós a Inglaterra

Quien surgió en Palmeiras dio el salto al balompié inglés en 2016 cuando Manchester City lo contrató. Allí permaneció por seis años logrando jugar más de 230 partidos y convirtiendo la cifra de 95 anotaciones.

Después Arsenal se fijó en él donde aterrizó en la campaña 2022/2023. Junto a los gunners estuvo los últimos cuatro años, llegando a tener 123 participaciones y solo 32 goles marcados.