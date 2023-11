Otra baja más: famoso delantero de Brasil llegó lesionado y no viajaría a Colombia

Pero Ederson no es el único nombre de la convocatoria que se caería a última hora. De acuerdo a las declaraciones del médico de la CBF, Rodrigo Lasmar, Gabriel Jesús, delantero del Arsenal de Inglaterra, llegó con molestias físicas que no le permitirían hacer parte de la delegación que llegue a Barranquilla este miércoles en la noche.

Jesús no estuvo el sábado en la victoria del Arsenal sobre Burnley por la lesión, lo que abrió el debate en Brasil al respecto de convocar jugadores que no vienen con el alta médica en su poder.

“El jugador aún no ha llegado y no lo he evaluado, daré una posición más detallada. Pero, tan pronto como llegue, se someterá a todas las evaluaciones y continuaremos con esta fase final de rehabilitación del jugador. No he tomado ninguna decisión sobre cuándo jugará, pero es importante tenerlo cerca”, completó Lasmar el lunes.