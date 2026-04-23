Brasil sufre otra delicada baja a menos de dos meses para el Mundial 2026: Real Madrid lo hizo oficial

La Selección Brasil vive días de angustia a menos de dos meses para el Mundial 2026. Los más recientes reportes indican que el defensa Éder Militão sufre una lesión muscular, según un comunicado oficial divulgado desde las cuentas oficiales del equipo blanco. La novedad médica podría mantenerlo varias semanas alejado de los terrenos de juego y la preocupación escala mirando la actividad en la Copa del Mundo.

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“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, indicó Real Madrid en un comunicado de prensa.

El equipo blanco no precisa el tiempo de baja del jugador y se limita a afirmar que Militão está pendiente de evolución. Según la prensa española, el brasileño podría estar varias semanas fuera de las canchas, sumando la readaptación deportiva.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, festeja su anotación ante la compañía de Vinicius Junior y Eder Militao, en el juego ante el Athletic de Bilbao, en LaLiga española. (Foto ANDER GILLENEA / AFP) Foto: AFP

Eder Militão se lesionó en el partido de LaLiga que el Real Madrid le ganó al Alavés. Según los especialistas, la lesión de bíceps femoral tardaría entre una y dos semanas si es grado I, si es el siguiente nivel podría tener hasta un mes entre el reposo y la readaptación. Si ya escala a grado III puede ser entre 2 o 3 meses.

Se trata de la tercera lesión muscular del brasileño en lo que va de la temporada, tras la que sufrió en noviembre pasado, por la que se perdió dos partidos. En diciembre tuvo otra recaída.

Lesiones de Militao y Arda Güler

Eder ya había sufrido una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que en ese entonces le afectó un tendón por la que estuvo cuatro meses de baja.

Militão había vuelto hace apenas un mes para volver a caer ahora a menos de dos meses para el Mundial 2026. No es un buen reporte para el técnico Carlo Ancelotti en su plan de trabajo para la Copa del Mundo.

Junto al brasileño, Real Madrid también anunció que el volante turco Arda Güller sufre una lesión muscular “en el bíceps femoral de la pierna derecha”.

Arda Güler figuró con gol y asistencia ante Atlético Madrid Foto: NurPhoto via Getty Images

El equipo blanco tampoco precisa el tiempo de baja, pero, según la prensa de España, el internacional con la Selección Turquía también estará varias semanas de baja y en Estambul surgen las dudas por su situación médica pensando en el Mundial 2026.

Antes de estos comunicados, el que había caído en las lesiones fue el también brasileño Rodrygo, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha en el pasado marzo, lo que le hizo perderse el resto de la temporada con Real Madrid y el Mundial 2026 con la ‘Canarinha’.