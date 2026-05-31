Brasil y Ancelotti hablaron desde el Maracaná y advierten a sus máximos rivales en el Mundial 2026 con gran goleada

El volante brasileño Vinícius Júnior abrió el camino, la segunda unidad de Carlo Ancelotti brilló y la Selección Brasil aplastó 6-2 a Panamá en un amistoso jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Fue una feliz despedida frente a su público antes de viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: ¿incidirá en las votaciones?

El récord negativo que Messi tiene en la historia de los Mundiales: ni siquiera él lo puede cambiar

Vinicius marcó un gol tempranero apenas a los 58 segundos y Casemiro en el minuto 39, Rayan en el 53, Lucas Paquetá en el 60, Igor Thiago de penalti en el 63 y Danilo en el 81, completaron la cuenta de la potencia mundial frente a más de 72.000 espectadores.

Amir Murillo en el 14′, con un tiro libre que se desvió en Matheus Cunha en la barrera para dejar descolocado al arquero Alisson, y Carlos Harvey en el 84′, anotaron por los canaleros en el 8-2 definitivo.

Carlo Ancelotti contra Panamá Foto: Getty Images

Ancelotti cambió a diez de sus once titulares tras el descanso, con la idea de repartir minutos a 11 días del inicio del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Vinícius lideró con el ‘siete’ en su espalda

“¡Olé, olé, olá, Neymar, Neymar!“, coreó el público antes de comenzar el partido, mientras el lesionado jugador de 34 años de edad saludaba a las tribunas y observaba a pie de campo a sus compañeros durante el calentamiento.

No se había cumplido el minuto de juego cuando Vinícius hizo estallar las tribunas con el 7 a la espalda. El 10 está reservado para Neymar, quien se convertirá en el segundo jugador de la Selección Brasil que viste ese mítico dorsal en cuatro ediciones del Mundial, tras Pelé.

Igor Thiago celebra el gol contra Panamá Foto: Getty Images

Casemiro robó la pelota y Vini cazó un potente disparo a unos 25 metros que dio la delantera a la Canarinha. Panamá, sin embargo, pospuso un rato la fiesta con la falta cobrada por Murillo.

La mundialista selección canalera, sorpresa en la Concacaf, rechazaba el papel de ‘cenicienta’ a ser sacrificado en honor a Pelé y los viejos dioses de Brasil. Vinícuis apareció para poner todo en su sitio. Centró para un remate de cabeza de Casemiro, devolviéndole el favor a su compañero y la ventaja al Scratch.

La segunda unidad brasileña

Un show de luces en el entretiempo repasó los cinco campeonatos mundiales de Brasil: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur/Japón 2002.

Y Carlo Ancelotti cambió todo el equipo. Solo se mantuvo en cancha Léo Pereira entre los titulares. La segunda unidad entró con ganas. Rayan aprovechó un grave error en la salida del portero Orlando Mosquera y anotó.

Llegó de inmediato el turno de Paquetá con un remate al borde del área e Igor Thiago provocó un penalti que él mismo ejecutó con éxito. Danilo se sumó al espectáculo con una diana más. Panamá tuvo un pequeño consuelo con el tanto final de Harvey.

Brasil, rumbo a Estados Unidos

Ancelotti y sus jugadores viajan el lunes a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde instalarán su base de operaciones.

El 6 de junio, la Selección Brasil enfrentará a Egipto en Cleveland, su último amistoso previo al Mundial, en el que debutará el 13 de junio contra Marruecos, con Neymar en duda, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.