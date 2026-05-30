El récord negativo que Messi tiene en la historia de los Mundiales: ni siquiera él lo puede cambiar

Cada vez falta menos para que se comience a palpitar un nuevo Mundial de fútbol, que por primera vez en la historia se vivirá en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá.

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Son varias las selecciones que llegan como favoritas y que intentará levantar la Copa del Mundo. En el caso de la Selección Argentina, tendrá la tarea de defender el campeonato que logró en Qatar 2022.

Para eso, uno de sus principales líderes será Lionel Messi, quien ha encendido las alarmas por los problemas físicos que ha tenido en los últimos días, pero que parece que no serán un impedimento para que esté en la cita orbital.

A lo largo de su carrera, el número 10 ha jugado cinco Copas del Mundo y va por su sexta, pero en medio de estas ha cosechado un récord negativo que comparte junto al jugador Asomoah Gyan.

Lionel Messi celebra un gol en La Bombonera. Foto: Getty Images

El capitán de la Selección de Argentina y el futbolista ghanés son los que más penales han fallado en el tiempo regular o suplementario en la historia de los mundiales, esto sin contar definiciones desde los doce pasos.

Tanto Messi como Gyan han fallado dos veces desde el punto penal durante los 90 minutos o en los 30 minutos que suelen jugarse en ciertas fases si el empate continúa en el marcador.

En el caso del argentino, el primero lo erró durante el debut en Rusia 2018 frente a Islandia. Allí, la albiceleste tuvo una pena máxima y Leo fue el encargado de patear para romper el empate 1-1 que había.

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La exestrella del Barcelona remató cruzado con la pierna izquierda, pero fue adivinado por el portero Hannes Halldórsson.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, la Pulga volvería a fallar un penalti y se quedaría con este récord negativo. Todo se dio en el partido contra Polonia por la fase de grupos.

El número 10 cobró a su estilo y cruzó el balón con la zurda de manera potente, pero en ese momento apareció Wojciech Szczęsny tirándose a la derecha y, con una de sus manos, envió el balón a la línea final, desatando el festejo de sus compañeros polacos.

Scaloni y Messi, referentes de la Selección Argentina. Foto: Getty Images

De esta forma, Lionel es uno de los dos futbolistas que más penales ha fallado en la historia de la Copa del Mundo, un registro negativo que se puede ampliar dependiendo de lo que pase en este Mundial del 2026.

Cabe recordar que Argentina se enfrentará en la fase de grupos contra Argelia, Austria y Jordania. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán defender el título y levantar nuevamente el trofeo.