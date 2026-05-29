Millonarios enfrentó el partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Betplay contra Atlético FC en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. La expectativa era alta en la previa por que este choque que significaba el último juego del embajador en el semestre.

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Un semestre para el olvido, por demás, debido a las decepciones por la prematura eliminación en la Liga Betplay y quedar fuera de todo en la Copa Sudamericana, lo que tiene al equipo azul en boca de las críticas y sus hinchas piden una reestructuración urgente.

Cabe recordar que por quedar al margen de los playoffs, Millonarios entró en una fase de competencia en la Copa Colombia, con los 12 eliminados de la Liga Betplay y los ocho del Torneo Betplay (B). Esos 20 clubes se dividieron en cuatro grupos de cinco y el equipo azul quedó en el B con Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas Boyacá y Atlético FC.

En esta ronda, los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase de la Copa Betplay, donde ya chocarán con los sembrados de la A y de la B que estuvieron en instancias finales. Con Millonarios como líder del B, jugará con el ganador entre Barranquilla FC y Junior en los octavos de final.

Millonarios celebrando su goleada sobre Atlético FC por Copa BetPlay. Foto: Prensa Millonarios FC - API.

En el 8-1 en el Pascual Guerrero, Millonarios tomó revancha tras el semestre para el olvido que jugaron y no dejó dudas de su superioridad. Mientras los jugadores hacían más escandalosa la lluvia de goles, Diego Novoa quedó pintado con un blooper para la historia que permitió el descuento del humilde Atlético FC, que está en la Primera B.

Blooper de Diego Novoa

Cuando el partido iba 6-0 en el minuto 80, un jugador de Atlético FC lanzó un remate que parecía no tener peligro alguno. El balón fue muy pegado al segundo palo de Diego Novoa, quien se estiró pero no pudo conectar para frenar la secuencia.

El balón dio en el palo, con la fortuna de que el rebote pegó en la espalda de Novoa, quien ya se había estirado para conectar. Un autogol del arquero azul que ratifica su mal momento en el embajador y su cantada salida del gigante bogotano.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Millonarios F.C. 10 4 3 1 0 14 5 +9 2 Llaneros F.C. 9 4 3 0 1 7 2 +5 3 Boyacá Chicó F.C. 5 4 1 2 1 6 3 +3 4 Patriotas F.C. 2 4 0 2 2 4 7 -3 5 Atlético F.C. 1 4 0 1 3 2 16 -1

Así las cosas, los dos clasificados a octavos de final, en este grupo B de Copa BetPlay, son el mencionado Millonarios y Llaneros de Villavicencio. Los tres eliminados son Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.