Esta es la verdad sobre Sebastián Villa y su fichaje con Atlético Nacional: condición clave para firmar

Sebastián Villa levanta vuelo en el fútbol sudamericano y actualmente es uno de los volantes colombianos más destacados en el exterior. Su nombre toma fuerza debido al gran nivel que presenta en el fútbol argentino, más exactamente en el Independiente Rivadavia, con el que ya clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Los números de Villa con el club argentino son muy superiores y muestran su magnífico nivel deportivo en Sudamérica. En seis partidos jugados en la Copa Libertadores, suma tres goles y 3 asistencias, siendo el jugador más trascendental en el eje ofensivo del equipo mendocino.

Ahora, Sebastián Villa es un nombre tendencia en Argentina y Colombia. Su nombre tomó fuerza no solamente por sus números en el ataque con el Rivadavia, sino que Néstor Lorenzo estuvo cerca de convocarlo a la selección nacional para el Mundial 2026. El entrenador argentino mostró su intención de darle una segunda oportunidad cuando lo agregó a la prelista de 55.

Néstor Lorenzo y Sebastián Villa. Foto: Getty Images

Las cosas le salieron mal a Lorenzo y las críticas no se hicieron esperar, pues Sebastián Villa carga en sus espaldas el juicio por violencia de género en Argentina cuando estaba en Boca Juniors. El jugador fue juzgado a una pena de 3 años excarcelables. La sentencia le abrió un panorama complicado para su carrera, hasta que hoy es figura con un club de segundo grado en el sur del continente.

Toma fuerza su fichaje a Atlético Nacional

En medio de la tendencia que causa su nombre en el país, a Villa le consultaron por su futuro deportivo. En un pódcast donde aparecen Andrés Cadavid, Macnelly Torres y Orlando Berrío, Sebastián vía telefónica dice que el fichaje con Atlético Nacional es algo que debe hablar con su representante.

La idea del jugador sería firmar en algún momento con el equipo más ganador del país, pero el fichaje sí se ve bastante complicado en estos momentos por una condición clave que se debe cumplir a cabalidad y ahí es donde el club y el futbolista toman distancia.

El tema es el alto salario que tiene Sebastián Villa en Argentina, que fuerza una maniobra económica bastante difícil en Atlético Nacional y cifras altísimas para el FPC.

Se cree que el jugador gana una cifra cercana al millón de dólares, casi cuatro mil millones de pesos colombianos. En épocas en Boca Juniors, su salario era de $980.000 USD.

Andrés Cadavid en el pódcast, cree que Villa debería ir a otra liga y hacer dinero en ligas de Europa y pasados los años podría darse el fichaje con Nacional.