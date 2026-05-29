Linda Caicedo comanda: lista de convocadas de la Selección Colombia para asegurar el cupo al Mundial Femenino

Con Linda Caicedo a la cabeza, la Selección Colombia Femenina publicó la lista de 23 convocadas para las fechas 8 y 9 de la Liga de Naciones. Al mando del técnico Ángelo Marsiglia, el grupo de jugadoras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027.

Ángelo Marsiglia, Director técnico de la Selección Colombia Femenina. Foto: Getty Images via AFP

Lo que le falta a la Selección Colombia Femenina para ir al Mundial 2027: cuentas claras

“La Selección Colombia Femenina de Mayores disputará un encuentro que puede asegurar de manera directa su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027. La Sele se medirá ante Uruguay para firmar el tiquete directo a la cita orbital”, señala la Federación Colombiana de Fútbol en su web oficial.

El compromiso ante Uruguay será el viernes, 5 de junio, mientras que el partido contra Paraguay se llevará a cabo el martes 9 de junio.

A la par, la FCF hace un llamado a los aficionados de la ciudad de Cali. Allí son reconocidos por su multitudinario apoyo hacia el combinado cafetero femenino, por lo que la invitación clara es a que llenen el Pascual Guerrero.

“Cali, llegó el momento de demostrar por qué son la casa de la Selección Colombia Femenina. Es hora de llenar el Pascual Guerrero, teñirlo de amarillo y llevar en cada canto, en cada aplauso y en cada bandera la fuerza de un país que sueña en grande”, escriben.

¡𝐄𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐀𝐃! 🙏



Ellas son las 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 por 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 para disputar las últimas 2 jornadas de la 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐝𝐞… pic.twitter.com/pPuXK1NdyX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 29, 2026

Esta es la lista de 23 convocadas de la Selección Colombia Femenina