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Linda Caicedo comanda: lista de convocadas de la Selección Colombia para asegurar el cupo al Mundial Femenino

Junto a Caicedo, otras figuras ya reconocidas: la mona Guzmán, Luis Agudelo, Leicy Santos y varias más.

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Redacción Deportes
29 de mayo de 2026 a las 6:59 p. m.
Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia Femenina.
Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia Femenina. Foto: Getty Images

Con Linda Caicedo a la cabeza, la Selección Colombia Femenina publicó la lista de 23 convocadas para las fechas 8 y 9 de la Liga de Naciones. Al mando del técnico Ángelo Marsiglia, el grupo de jugadoras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027.

GLENDALE, ARIZONA - FEBRUARY 23: Head coach Angelo Marsiglia of Colombia looks on during the first half of the 2025 SheBelieves Cup match against Japan at State Farm Stadium on February 23, 2025 in Glendale, Arizona. Chris Coduto/Getty Images/AFP (Photo by Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ángelo Marsiglia, Director técnico de la Selección Colombia Femenina. Foto: Getty Images via AFP
Lo que le falta a la Selección Colombia Femenina para ir al Mundial 2027: cuentas claras

“La Selección Colombia Femenina de Mayores disputará un encuentro que puede asegurar de manera directa su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027. La Sele se medirá ante Uruguay para firmar el tiquete directo a la cita orbital”, señala la Federación Colombiana de Fútbol en su web oficial.

El compromiso ante Uruguay será el viernes, 5 de junio, mientras que el partido contra Paraguay se llevará a cabo el martes 9 de junio.

A la par, la FCF hace un llamado a los aficionados de la ciudad de Cali. Allí son reconocidos por su multitudinario apoyo hacia el combinado cafetero femenino, por lo que la invitación clara es a que llenen el Pascual Guerrero.

“Cali, llegó el momento de demostrar por qué son la casa de la Selección Colombia Femenina. Es hora de llenar el Pascual Guerrero, teñirlo de amarillo y llevar en cada canto, en cada aplauso y en cada bandera la fuerza de un país que sueña en grande”, escriben.

Esta es la lista de 23 convocadas de la Selección Colombia Femenina

  1. Ana María Guzmán – Palmeiras (Bra)
  2. Ángela Barón – Hac Femines (Fra)
  3. Catalina Pérez – Racing Club Strasbourg (Fra)
  4. Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Usa)
  5. Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (Esp)
  6. Daniela Montoya – Gremio (Bra)
  7. Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Bra)
  8. Greicy Landázury – Palmeiras (Bra)
  9. ⁠Gisela Robledo – Corinthians (Bra)
  10. Ilana Izquierdo – Atlético San Luis (Mex)
  11. ⁠Jorelyn Carabalí – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)
  12. Katherine Tapia – Palmeiras (Bra)
  13. Leicy Santos – Washington Spirit (Usa)
  14. Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (Esp)
  15. Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Bra)
  16. ⁠Luisa Agudelo – Deportivo Cali (Col)
  17. Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)
  18. Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (Mex)
  19. Mayra Ramírez – Chelsea Fc (Eng)
  20. Maithe López – Vancouver Fc (Can)
  21. Michelle Vásquez – Deportivo Cali (Col)
  22. Wendy Bonilla – Pumas (Mex)
  23. Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (Mex)