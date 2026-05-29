Richard Ríos respondió si se iría al Real Madrid junto a José Mourinho: contundente postura

La casi inminente llegada de José Mourinho al Real Madrid sigue siendo tema de conversación en Europa, pero también en Colombia. The Special One dirige en Benfica a Richard Ríos, y hay rumores sobre si el portugués se lo llevaría a la casa blanca.

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Aún no es oficial la llegada de Mourinho nuevamente al Real Madrid, pero la prensa en España lo da como un hecho, afirmando que Florentino Pérez lo eligió para arreglar un camerino que ya demostró estar en uno de sus peores momentos.

Richard Ríos: “No lo veo así porque estoy en un club que me lo ha dado todo”

Ríos habló con Deportes RCN y aterrizó esa idea de llegar al Real Madrid, dividiendo su contundente respuesta en dos partes: la primera, afirmando que hasta que no oficialicen la salida de Mourinho de Benfica, no lo va a creer. Dos, dando a entender que está muy feliz en las Águilas de Portugal.

Sobre Mourinho: “Bueno, yo no sé si Mourinho se va o no se va; rumores hay de todas las cosas, entonces la verdad, hasta que yo no vea que el club subió que se va o que se queda, no creo mucho, porque en las redes sociales se dice mucha cosa”.

Sobre irse al Real Madrid: “No lo veo todavía así porque estoy en un club que me lo ha dado todo. Tengo mucho respeto y mucho amor por ellos, y espero poder defender esa camiseta por mucho tiempo y ayudarlos a ganar muchos títulos, que es lo que me ayudará a retribuir todo el cariño que me han dado”.

El diálogo de Richard Ríos se da en medio de su concentración con la Selección Colombia en Bogotá. El volante es uno de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para competir en el Mundial 2026, y pinta como titular casi seguro.

Que sea pieza clave en la Selección Colombia tiene que ver con lo hecho en Benfica. Por eso, hizo un balance positivo de la temporada, siendo su primera experiencia en el fútbol de Europa tras salir del balompié brasileño.

Richard Ríos con los colores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“No fue fácil la adaptación y llegar a un país nuevo. Jugar mi primera Champions League fue gratificante para mí. Al principio fue un poco difícil, pero después me adapté. Cuando estaba en mi mejor momento tuve la lesión y tocó empezar todo de nuevo”, señaló Ríos.

Y cerró con: “Cuando regresó, no se notó la diferencia y regresé muy bien y terminé la temporada de la mejor manera individualmente. Fue mi mejor temporada profesional y espero seguir mejorando”