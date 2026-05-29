Westcol y Abelardo de la Espriella: cuándo es el ‘stream’ y cómo seguirlo en directo

El creador de contenido Westcol confirmó hace varios días una nueva transmisión en vivo que ha generado expectativa entre sus seguidores. En esta ocasión, el streamer colombiano conversará con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en un encuentro que será transmitido por internet y que podrá ser visto por personas de distintos países.

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Durante los últimos meses, Westcol ha llevado a cabo varias entrevistas y conversaciones con figuras reconocidas de distintos ámbitos, contenidos que suelen generar una amplia repercusión en plataformas digitales.

Por esta razón, el anuncio de una nueva transmisión no pasó desapercibido entre los miembros de su comunidad, especialmente a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia.

La confirmación se dio en una reciente emisión en vivo realizada por el creador de contenido, quien aprovechó el espacio para informar algunos detalles sobre sus próximos proyectos.

Westcol, streamer Foto: Instagram @westcol

Allí también aclaró que el encuentro con Abelardo de la Espriella sí se llevará a cabo y que forma parte de la programación prevista para este fin de semana.

“Por ahora, el sábado hacemos stream con Abelardo”, comentó Westcol durante la transmisión, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y páginas especializadas en entretenimiento digital.

¿Cuándo será el ‘stream’ entre Westcol y Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información compartida por el propio creador de contenido, la conversación se realizará el sábado 30 de mayo de 2026.

Inicialmente no se conocía el horario exacto del encuentro, pero posteriormente se confirmó que la transmisión comenzará aproximadamente a las 6:00 p. m. en Colombia.

Aunque no se han revelado todos los detalles de la producción, se cree que el encuentro se desarrollará en Barranquilla.

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¿Cómo seguir la transmisión en directo?

Las personas interesadas en ver el contenido podrán hacerlo a través de Kick, la plataforma de streaming en la que Westcol transmite de manera habitual.

La emisión estará disponible desde el canal oficial del creador de contenido, donde suele realizar entrevistas, conversaciones con invitados especiales y espacios de interacción con su audiencia.

Gracias al crecimiento que ha tenido en los últimos años, el streamer se ha consolidado como una de las figuras más populares del entretenimiento digital en Colombia y Latinoamérica.