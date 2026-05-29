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🔴 EN VIVO | Valentino Lázaro ocupó el tercer lugar en ‘La casa de los famosos’; redes estallan

Después de cuatro meses de convivencia, los televidentes elegirán a su celebridad favorita de la temporada.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

29 de mayo de 2026 a las 8:49 p. m.

La gran final de La casa de los famosos ya comenzó y Colombia se prepara para conocer quién se convertirá en el tercer ganador de este exitoso reality de convivencia. A pocas horas de que se revele el resultado oficial, miles de seguidores continúan participando activamente en las votaciones para apoyar a su participante favorito.

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Los cuatro finalistas que lograron llegar a la última instancia de la competencia son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe. Durante las últimas semanas, cada uno de ellos consolidó una comunidad de seguidores que ha impulsado campañas masivas en redes sociales con el objetivo de asegurar la victoria.

A través de transmisiones en vivo, publicaciones y diferentes estrategias digitales, sus ‘jefes de campaña’ buscan convencer al público de respaldar a su candidato en estas últimas horas decisivas.

La casa de los famosos 3: se acerca la final
La casa de los famosos 3: se acerca la final Foto: Canal RCN - IG: La casa de los famosos

En Vivo

08:45 p. m.

Reconocido creador de contenido se despidió de ‘La casa de los famosos’ y celebró el tercer lugar.

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08:30 p. m.

Se reveló el nombre del cuarto finalista del programa del Canal RCN

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08:00 p. m.

‘El Jefe’ convocó a los finalistas a la sala de la casa y dio por iniciada la ceremonia final

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06:45 p. m.

En pocas horas se conocerá el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

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06:30 p. m.

¿Cuánto dinero se llevará el participante que ocupe el primer lugar?

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08:45 p. m.

Reconocido creador de contenido se despidió de ‘La casa de los famosos’ y celebró el tercer lugar.

Valentino Lázaro, reconocido bailarín y creador de contenido, ocupó el tercer puesto en la competencia y se mostró emocionado por el camino recorrido.

“Eres único, sal de la casa y demuéstraselo al mundo”, le dijo el dueño de la casa mientras abandonaba el lugar.

08:30 p. m.

Se reveló el nombre del cuarto finalista del programa del Canal RCN

Tras varios minutos de espera, los presentadores del formato de telerrealidad revelaron los resultados de las votaciones y anunciaron que, con el 3,72 % de los votos, el creador de contenido Tebi Bernal ocupó el cuarto lugar de la competencia.

“Casi que no me sacan en un sobre”, dijo al escuchar los resultados.

Antes de dar sus últimos pasos en el set, recibió unas palabras especiales de ‘El Jefe’.

“Entraste a esta casa con los deseos de ganar. Te convertiste en un especialista. Aunque a veces te guste enconderlo pusiste siempre tu lealtad por delante. Puedes salir de la casa en este momento”.

08:00 p. m.

‘El Jefe’ convocó a los finalistas a la sala de la casa y dio por iniciada la ceremonia final

Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro celebraron haber llegado a la final de La casa de los famosos Colombia. En medio de la incertidumbre, se conectaron con Marcelo Cezán y Carla Giraldo mientras esperan los resultados de las votaciones de sus fanáticos.

06:45 p. m.

En pocas horas se conocerá el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

La gala final del reality está a punto de comenzar y, en medio de la expectativa, varios de los exparticipantes del formato de telerrealidad llegarán a las instalaciones del Canal RCN para presenciar este importante momento.

‘La casa de los famosos′: inteligencia artificial vaticinó del ganador del 2026
06:30 p. m.

¿Cuánto dinero se llevará el participante que ocupe el primer lugar?

Además del reconocimiento y la popularidad que otorga el programa, el ganador recibirá un premio de 400 millones de pesos, una cifra que aumenta la emoción entre los finalistas y sus seguidores.

Quien resulte vencedor se convertirá en el tercer campeón de La casa de los famosos. En las ediciones anteriores, el título quedó en manos de Karen Sevillano y Andrés Altafulla.