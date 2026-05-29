🔴 EN VIVO | Valentino Lázaro ocupó el tercer lugar en ‘La casa de los famosos’; redes estallan

La gran final de La casa de los famosos ya comenzó y Colombia se prepara para conocer quién se convertirá en el tercer ganador de este exitoso reality de convivencia. A pocas horas de que se revele el resultado oficial, miles de seguidores continúan participando activamente en las votaciones para apoyar a su participante favorito.

Final de ‘La casa de los famosos’: ¿dónde ver el capítulo final del ‘reality’ del Canal RCN?

Los cuatro finalistas que lograron llegar a la última instancia de la competencia son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe. Durante las últimas semanas, cada uno de ellos consolidó una comunidad de seguidores que ha impulsado campañas masivas en redes sociales con el objetivo de asegurar la victoria.

A través de transmisiones en vivo, publicaciones y diferentes estrategias digitales, sus ‘jefes de campaña’ buscan convencer al público de respaldar a su candidato en estas últimas horas decisivas.