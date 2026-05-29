Paola Turbay rompe el silencio político y revela por quién votará: “Me siento en la obligación de hablar”

A pocos días de la jornada electoral, la reconocida actriz, empresaria y exreina de belleza colombiana, Paola Turbay, compartió públicamente su postura política y definió el rumbo de su voto. A través de un video en sus redes sociales, la creadora de contenido explicó las razones por las cuales no respaldará la continuidad del proyecto político del actual Gobierno, representado en esta contienda por el sector de Iván Cepeda, y anunció su apoyo a la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

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Históricamente, Paola Turbay se había mantenido al margen de las declaraciones políticas directas en el debate público nacional. Sin embargo, según lo expresado por ella misma en un video difundido en su cuenta oficial de Instagram, la coyuntura actual la motivó a romper su silencio. “Yo siempre me mantuve alejada de este tema, pero hoy, como colombiana, me siento en la obligación de hablar”, manifestó la actriz, subrayando que su decisión responde a un ejercicio de responsabilidad ciudadana.

Turbay aclaró que, aunque no votó por el presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2022, mantuvo una postura de expectativa positiva al inicio del mandato. “Cuando ganó, lo primero que dije fue: ‘ojalá le vaya bien por el bien de Colombia’”, afirmó. Asimismo, señaló que consideró válido el ascenso de una propuesta de izquierda al poder para evaluar sus resultados tras años de oposición. “Infortunadamente no fue así”, añadió, argumentando que las expectativas del programa de Gobierno no se cumplieron conforme a lo proyectado.

En su pronunciamiento, la exreina de belleza expuso una serie de argumentos críticos respecto a la situación económica y social del país. A su juicio, el plan de desarrollo de corte progresista no ha arrojado los resultados esperados, calificando el momento actual como complejo en términos de finanzas públicas y seguridad. Turbay sostuvo que el país registra índices de endeudamiento e inseguridad que generan preocupación en diversos sectores de la sociedad, aunque estas afirmaciones corresponden a su percepción personal del entorno nacional.

El sistema de salud y el mercado laboral también formaron parte de los puntos señalados en su discurso:

Sistema de Salud: comparó el estado de las reformas con modelos institucionales del pasado, como el antiguo Seguro Social.

comparó el estado de las reformas con modelos institucionales del pasado, como el antiguo Seguro Social. Mercado Laboral: afirmó que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo incrementó los costos del empleo formal, lo que, según sus declaraciones, derivó en despidos y en un aumento de la informalidad.

afirmó que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo incrementó los costos del empleo formal, lo que, según sus declaraciones, derivó en despidos y en un aumento de la informalidad. Economía y Pensiones: mencionó una aparente desaceleración económica y manifestó inquietud sobre el futuro de los fondos pensionales.

Debido a este balance, la actriz advirtió que dar continuidad a la actual línea de gobierno no es una opción viable para el futuro del país, recurriendo a comparaciones con la situación política y económica de Venezuela para enfatizar su preocupación.

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Hacia el cierre de su mensaje, Paola Turbay explicó el proceso de evaluación que realizó antes de definir su intención de voto. Afirmó que, a pesar de no conocer personalmente a los candidatos que lideran las mediciones, se dedicó a estudiar detalladamente las trayectorias, los planes de gobierno y los compromisos de cada alternativa disponible.

“Hice la tarea, revisé la trayectoria, plan de Gobierno, compromisos con el país, los miré como equipo y voy a votar por Paloma y Oviedo, porque su plan está con lo que Colombia necesita”, concluyó la actriz. Con este anuncio, Turbay se suma a las figuras del entretenimiento y la cultura que deciden hacer pública su preferencia electoral en la recta final de la campaña, aportando al debate democrático desde sus plataformas digitales.