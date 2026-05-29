¿El tanque de gasolina se debe llenar hasta el tope? Estas son las recomendaciones de expertos

Existen varios mitos sobre los tanques de gasolina. Algunas personas creen que nunca deben ser llenados hasta el máximo, que lo mejor es tanquear en la mañana o que el combustible se debe abastecer de a pocos.

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De acuerdo con Ford México, lo recomendable es llenar gasolina solamente hasta lo recomendado por la manguera. Es común que los despachadores ofrezcan más combustible para redondear el precio.

Sin embargo, según la compañía, esto puede ser contraproducente. Los vehículos modernos tienen conductos de desagüe para evitar que el tanque sea sobrellenado y puedan drenar lo restante.

Las bombas de combustible son capaces de identificar cambios de la presión del aire cuando el tanque se llena. Por eso realizan un sonido para indicar el ajuste.

Si el tanque se llena por encima del límite, podría derramarse combustible, lo que pondría en riesgo a los pasajeros. Además, la gasolina perdida generaría un costo extra, debido a que el cliente la pagó y no la usó.

Para Primax Colombia, es esencial que los surtidores de las estaciones de servicio cuenten con mecanismos que corten automáticamente el flujo de combustible cuando ya se alcanzó el nivel estipulado.

“Forzar más combustible después del primer clic puede provocar derrames, especialmente en días calurosos, cuando el líquido tiende a expandirse. Esto representa una pérdida directa de dinero para el conductor”, señaló la compañía.

Llenar el tanque de más evita que el líquido se expanda bajo condiciones de calor. Esto puede saturar y comprometer el sistema EVAP, que tiene como tarea capturar y controlar los vapores del combustible.

Es importante desconectar la maguera cuando suene el primer 'clic' de aviso. Foto: Getty Images

¿Cómo llenar el tanque de gasolina?

Primax Colombia recomienda tener en cuenta la cantidad de espacio del tanque y detener la carga al primer clic, que indica el corte automático del surtidor.

Otra sugerencia para evitar riesgos y aumentar el rendimiento de la gasolina es apagar el motor durante el reabastecimiento. Con ello se busca evitar la evaporación rápida del combustible.

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Usar el combustible adecuado es clave para el funcionamiento del motor y la eficacia de la gasolina. El conductor debe conocer si el fabricante exige un tipo de combustible específico como extra o ACPM.

Adicional a esto, dejar el carro con poca gasolina afecta al vehículo a largo plazo. Por esta razón, Toyota aconseja que el tanque siempre esté lleno o por encima de la mitad de su capacidad para evitar conducir en reserva.