La palanca secreta que el 90% de los conductores olvida usar en una bajada larga

A la hora de bajar una pendiente, muchos conductores dudan sobre qué método usar. La mayoría utiliza solo los frenos para controlar el carro y evitar que se deslice.

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Sin embargo, este método podría recalentar el sistema de frenado y traer problemas a largo plazo. La recomendación de expertos como Kia es hacer uso de la palanca de cambios del vehículo. En caso de que tenga una transmisión automática, también es posible bajar la marcha y asegurar un descenso sin inconvenientes.

Si un carro con caja mecánica baja a un cambio menor, como segunda, obligará al motor a ofrecer resistencia natural y podrá controlar el carro sin forzar los frenos.

Kia explica que al acercarse a una pendiente, es importante bajar la velocidad, soltar gradualmente el embrague y pisar el acelerador. Las revoluciones por minuto (RPM) irán disminuyendo mientras está la marcha inferior.

“Si tienes problemas para subir el vehículo e intentas reducir la marcha en el momento, corres el riesgo de retroceder. En otras palabras, es más conveniente realizar el cambio antes de llegar a la pendiente”, agregó Kia.

En caso de pérdida de velocidad, Kia señaló que la tercera marcha ayuda a conducir en terrenos accidentados y puede ser utilizada si el motor emite un rugido. Para evitar que se sobrecaliente, el conductor puede pisar el embrague, cambiar de marcha y aumentar la velocidad mientras suelta el clutch.

La palanca de cambios es útil para bajar en pendientes sin recalentar los frenos. Foto: Getty Images

Usar la palanca en carros automáticos

En el caso de los carros con caja automática, se puede pasar la palanca al modo L (low) o B (brakes) para activar un sistema inteligente de retención.

Si el carro no permite elegir una alternativa, Kia explicó que la transmisión se encargará de elegir la marcha adecuada para esa situación. Al acercarse a una pendiente, el conductor debe pisar el pedal del acelerador para aumentar la velocidad.

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Para reducir la marcha o disminuir la presión sobre el acelerador, se puede pulsar el botón Shift Lock y liberar la palanca de cambios. En este punto, debe ser movida a D2.

En caso de que el carro cuente con asistente de arranque en pendiente o Hill Start Assist, es importante sacarle el máximo provecho al igual que a la función del autohold.