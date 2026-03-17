Empresas abren vacantes para conductores en distintas ciudades: conozca cómo aplicar

La movilidad es un componente clave para el funcionamiento de múltiples actividades en el país, lo que ha llevado a la apertura constante de oportunidades laborales relacionadas con el transporte y la logística en distintas ciudades. Estas convocatorias buscan fortalecer la operación y garantizar la prestación eficiente de servicios en diversos sectores de la economía.

En ese escenario, empresas en varias regiones han iniciado procesos de selección para vincular talento que aporte al desarrollo de sus operaciones.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Los trabajos tienen horarios flexibles con salarios que varían dependiendo el contrato. Foto: PA Images via Getty Images

Conductor de ambulancia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Si es un conductor B1 o B2 con experiencia en la conducción de ambulancias y vehículos de emergencia, esta es su oportunidad para marcar la diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Hacer el traslado seguro y eficiente de pacientes.

Mantener la ambulancia en óptimas condiciones de funcionamiento.

Colaborar con el equipo médico durante el traslado de pacientes.

Asegurar el cumplimiento de todos los protocolos de emergencia y seguridad.

Requerimientos:

Licencia de conducción B1 o B2 vigente.

Experiencia comprobada como conductor de ambulancia o conductor de vehículos de emergencia.

Conocimiento en primeros auxilios y protocolos de emergencia.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

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Conductor entregador de preventa – Bucaramanga

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.600.000

En Bimbo buscan un conductor apasionado y responsable para asegurar la entrega eficaz de los productos a los clientes, garantizando la satisfacción y calidad del servicio.

Responsabilidades:

Realizar la entrega de productos a clientes de manera puntual y eficiente.

Manejar y mantener el vehículo de la empresa en óptimas condiciones.

Cumplir con los procedimientos de entrega y recolección establecidos.

Garantizar la satisfacción del cliente mediante un servicio amable y profesional.

Requerimientos:

Experiencia previa como conductor o chofer con licencia de conducción vigente.

Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

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Trabajo sin experiencia en varias ciudades: así puede postularse

Conductor de grúa planchón – Medellín

Empresa: Sin límites de asistencia vial

Salario: A convenir

El candidato ideal aportará su experiencia en el manejo de grúas y en operaciones de rescate, contribuyendo significativamente a la eficiencia del equipo.

Responsabilidades:

Manejo y operación de grúa planchón.

Realización de rescates de vehículos bloqueados o en altas complejidades.

Ejecución de maniobras con vehículos híbridos y eléctricos.

Requerimientos:

Experiencia previa como conductor de grúa planchón.

Licencia de conducir C2 o C3 vigente.

Conocimientos en mantenimiento básico de grúas.

Habilidades en maniobras complejas.

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Conductor camión sencillo – Cali

Empresa: Listos

Salario: $3.840.000

Importante empresa en el sector de alimentos se encuentra en la búsqueda de conductor de camión sencillo para apoyar su operación de distribución a nivel nacional.

Responsabilidades:

Conducir camión sencillo para el transporte de mercancía a nivel nacional.

Cumplir con las rutas asignadas garantizando entregas seguras y oportunas.

Conocer y aplicar las normas de tránsito y seguridad vial.

Realizar revisiones básicas del vehículo y reportar novedades mecánicas.

Custodiar y entregar la documentación correspondiente a la operación.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Licencia de conducción C2 o C3 vigente.

Experiencia mínima de 2 años recientes y certificables como conductor de camión sencillo.

Conocimiento de rutas a nivel nacional.

Conocimientos básicos en mecánica.

Responsabilidad, compromiso y adecuado manejo del vehículo.

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Conductor - Conductora C3 – Medellín

Empresa: Haceb

Salario: A convenir

Haceb está en la búsqueda de personas que quieran aportar a los procesos logísticos y contribuir a que los productos lleguen de forma segura y oportuna.

Responsabilidades:

Transportar mercancía cumpliendo las rutas asignadas.

Realizar el cargue y descargue de productos de manera segura.

Gestionar facturas y documentos asociados al proceso.

Registrar información en aplicaciones móviles de la compañía.

Asegurar el cumplimiento de estándares de servicio, seguridad vial y calidad.

Manejar adecuadamente la nomenclatura de la zona asignada.

Requerimientos:

Personas con formación de bachiller.

Mínimo 2 años de experiencia en transporte, cargue y descargue de mercancía.

Manejo básico de aplicaciones móviles para registro de datos.

Licencia de conducción C3 vigente.

Conocimiento en nomenclatura y rutas.

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