Nueva ola de despidos masivos: gigante tecnológico elimina miles de empleos mientras destina millones a la inteligencia artificial

La reducción de personal forma parte de un proceso de reorganización que Oracle viene desarrollando mientras fortalece su apuesta por la inteligencia artificial y amplía sus servicios de infraestructura digital. La compañía busca adaptar sus operaciones a las nuevas demandas del mercado tecnológico y enfocar sus recursos en áreas consideradas estratégicas para su crecimiento.

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Según su informe anual, la empresa pasó de tener cerca de 162.000 empleados en mayo de 2025 a alrededor de 141.000 un año después. Oracle explicó que la decisión no responde a una única causa, sino a varios factores.

Entre ellos mencionó cambios en la dirección de la compañía, ajustes en su catálogo de productos, evaluaciones de desempeño, adquisiciones de otras empresas y nuevas estrategias destinadas a impulsar su desarrollo en los próximos años.

La indemnización por despido es un derecho adicional a la liquidación laboral. Foto: Creada con IA Gemini

Además, la compañía reconoció que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en distintas áreas de la empresa ha contribuido a reducir la necesidad de algunas funciones laborales. Asimismo, advirtió que esta tendencia podría mantenerse en los próximos años a medida que más tareas sean automatizadas mediante nuevas tecnologías.

Los cambios llegan en una etapa importante para la compañía, que fue fundada en 1977 y durante décadas se destacó por sus sistemas de bases de datos para empresas. Sin embargo, en los últimos años ha ampliado su enfoque para ganar terreno en otros segmentos del mercado tecnológico.

La compañía reconoció que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en distintas áreas de la empresa ha contribuido a reducir la necesidad de algunas funciones laborales. Foto: Getty Images/Image Source

Con el objetivo de competir con los principales actores de la computación en la nube, Oracle reforzó sus inversiones en infraestructura digital. La empresa ha destinado mayores recursos a la construcción de centros de datos y al desarrollo de capacidades vinculadas con la inteligencia artificial, áreas que considera fundamentales para su crecimiento futuro.

De acuerdo con los documentos corporativos, la empresa destinó cerca de 1.840 millones de dólares a indemnizaciones y otros gastos relacionados con su proceso de reestructuración durante el año fiscal 2026. Esta cifra representa un aumento significativo frente a los 374 millones de dólares reportados el año anterior.

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Al mismo tiempo, la compañía mantiene una fuerte apuesta por los negocios ligados a la inteligencia artificial y los servicios en la nube. En los últimos meses anunció acuerdos estratégicos para ampliar su infraestructura tecnológica y responder a la creciente demanda de capacidad informática generada por las nuevas herramientas de IA. Además, tiene previsto seguir invirtiendo de manera importante en centros de datos durante el actual ejercicio fiscal.

La situación de Oracle no es un caso aislado. En los últimos años, numerosas empresas tecnológicas han ajustado sus estructuras internas mientras redirigen recursos hacia áreas como la inteligencia artificial, la automatización y la computación en la nube.