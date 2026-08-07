El solemne mensaje de despedida de la ministra de Ciencia tras salida del Gobierno Petro

El cambio de Gobierno también marca el cierre de varias etapas dentro de la administración nacional. Una de ellas es la de Yesenia Olaya Requene, quien dejó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación después de más de tres años al frente de esta cartera.

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La funcionaria utilizó sus redes sociales para despedirse del cargo y hacer un balance de los años que pasó en el Gobierno de Gustavo Petro. Su mensaje tuvo un tono marcado por el agradecimiento, los recuerdos personales y la defensa del papel de la ciencia en el desarrollo del país.

Una despedida marcada por el agradecimiento

Olaya comenzó su mensaje reconociendo la oportunidad que tuvo de participar en el Gobierno Petro y agradeció directamente al mandatario por haber confiado en ella para dirigir el Ministerio de Ciencia.

“Cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud”, escribió la exministra Yesenia Olaya Requene en su publicación.

Cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud. Gracias al presidente @petrogustavo por la confianza de permitirme servir durante más de tres años como Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del primer gobierno progresista de Colombia.



Gracias a mi tierra, Tumaco, y… pic.twitter.com/rXhgzzRa03 — Yesenia Olaya Requene (@YeseniaOlayaR) August 7, 2026

También tuvo palabras para Tumaco y Nariño, regiones que ocuparon un lugar especial en su relato. La exfuncionaria recordó sus raíces y destacó la importancia de que el conocimiento y las oportunidades puedan llegar a diferentes zonas del país.

En ese sentido, sostuvo que su experiencia en el Gobierno estuvo relacionada con la idea de acercar la ciencia a las comunidades y a territorios que tradicionalmente han tenido menos acceso a este tipo de oportunidades.

El balance que hizo de sus años en el Ministerio

En el video con el que acompañó su despedida, Olaya presentó algunos de los resultados que, según explicó, dejó su administración. Entre ellos mencionó recursos destinados al fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como programas de formación para nuevos investigadores.

La exministra aseguró que durante su gestión se movilizaron más de 1,3 billones de pesos para impulsar proyectos científicos y tecnológicos.

También destacó iniciativas relacionadas con la transición energética, la seguridad alimentaria, la bioeconomía, la salud y el desarrollo de las regiones.

Uno de los aspectos que resaltó fue el cambio en el acceso a la formación avanzada. Según explicó, durante su administración se buscó ampliar las posibilidades para que estudiantes pudieran realizar maestrías y doctorados sin que el endeudamiento fuera la única alternativa.

“Comenzamos a dejar atrás un modelo en el que estudiar una maestría o un doctorado significaba endeudarse”, afirmó Yesenia Olaya Requene durante su mensaje de despedida.

Inteligencia artificial, robótica y nuevas tecnologías

El balance también incluyó algunos de los campos tecnológicos que tuvieron protagonismo durante su paso por la cartera.

Olaya mencionó el trabajo realizado alrededor de la inteligencia artificial y señaló que su intención fue promover un desarrollo de esta tecnología bajo criterios de responsabilidad.

Olaya destacó los avances en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y robótica. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

También habló de los esfuerzos para aumentar la participación de Colombia en discusiones internacionales sobre tecnologías cuánticas, un campo relacionado con nuevas formas de procesamiento de información que podría tener aplicaciones científicas y tecnológicas en los próximos años:

“Posicionamos al país en la agenda internacional sobre tecnologías cuánticas y fortalecimos la diplomacia científica como un puente entre Colombia y el mundo. Realizamos la mayor medición de grupos de investigación e investigadores en la historia del país, fortaleciendo las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y llevamos laboratorios de robótica a distintas regiones de Colombia para sembrar vocaciones científicas en miles de niñas, niños y jóvenes”.

Una salida del cargo, pero no de la ciencia

Aunque deja la dirección del Ministerio, Olaya dejó claro que su relación con la investigación y el conocimiento continuará.

La exfuncionaria señaló que su salida representa el final de una responsabilidad dentro del Gobierno, pero no el abandono de las actividades que han marcado su trayectoria profesional.

“Ninguno de estos logros tiene un solo nombre. Son el resultado de un equipo que creyó profundamente en Colombia. Hoy dejo el Ministerio de Ciencias, pero no dejo la ciencia”, afirmó Yesenia Olaya Requene.

La exministra dejó claro que continuará vinculada al conocimiento y la investigación. Foto: @YeseniaOlayaR

Su despedida terminó con una reflexión sobre la permanencia de los proyectos científicos más allá de los cambios políticos. Para Olaya, los gobiernos pueden terminar sus periodos, pero las iniciativas que logran consolidarse dentro de las instituciones pueden continuar.

La exministra cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de su despedida: “Con dignidad, cumplimos”.