ChatGPT prepara importantes cambios para usuarios Free, Go, Plus y Pro: estas son las novedades

Desde la próxima semana, los usuarios de los planes ‘Free’ y ‘Go’ de ChatGPT ya no tendrán los mismos límites de uso para el asistente de inteligencia artificial (IA) y contarán con el modelo de vanguardia GPT-5.6 Luna como opción predeterminada para responder a sus solicitudes.

Con el objetivo de acercar la inteligencia artificial general a “toda la humanidad”, el laboratorio de IA anunció una serie de cambios que comenzarán a implementarse la próxima semana. Las novedades buscan ampliar el acceso a sus tecnologías más recientes para los usuarios gratuitos y, al mismo tiempo, incorporar mejoras para quienes cuentan con suscripciones Plus y Pro.

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En concreto, según detalló OpenAI en un comunicado publicado en su página web, tanto las cuentas gratuitas como los usuarios del plan Go tendrán acceso a GPT-5.6 Luna y podrán mantener conversaciones de texto sin los límites de uso que tenían hasta ahora.

Por otro lado, GPT-5.6 Sol recibirá una actualización para los usuarios de los planes Plus y Pro, con mejoras orientadas a ofrecer respuestas más precisas y una mayor fiabilidad de los datos. Además, estos usuarios tendrán acceso a un nuevo control deslizante que permitirá seleccionar cuánto tiempo quiere dedicar ChatGPT a razonar antes de generar una respuesta.

ChatGPT cambia por completo para los usuarios gratuitos

GPT-5.6 Luna se convertirá en el modelo predeterminado para las cuentas ‘Free’ y Go. Según OpenAI, se trata de un modelo especialmente preciso y fiable, de acuerdo con pruebas internas realizadas en ámbitos como las finanzas, la medicina y el derecho, donde las respuestas requieren un alto nivel de exactitud.

En estas evaluaciones, las respuestas que contenían al menos un error fueron aproximadamente un 62 % menos frecuentes que las generadas por el anterior GPT-5.5 Instant.

ChatGPT eliminará una de sus principales restricciones para usuarios gratuitos desde la próxima semana. Foto: NurPhoto via Getty Images

En la misma línea, OpenAI comenzará a desplegar la próxima semana el nuevo botón ‘Think’, que permitirá a los usuarios activar un mayor nivel de razonamiento cuando se enfrenten a consultas complejas que requieran un análisis más profundo.

Otra de las principales novedades será la eliminación de los límites de uso que estos usuarios encontraban con frecuencia al mantener conversaciones de texto. De esta manera, la experiencia será más continua a partir de la próxima semana.

Sin embargo, esta modificación no significa que desaparezcan todas las restricciones. Los mensajes que incluyan archivos, imágenes, voz, generación de imágenes y otras funciones continuarán sujetos a sus respectivos límites de uso.

Por su parte, los usuarios de los planes Plus y Pro recibirán una versión mejorada de GPT-5.6 Sol. Entre sus principales novedades se encuentra la capacidad de ofrecer respuestas más directas, con menos elementos de formato y un tono más consistente a lo largo de las conversaciones.

ChatGPT eliminará los límites en los chats de texto para usuarios gratuitos y estrenará nuevas funciones. Foto: Getty Images

La reducción de errores también será uno de los aspectos centrales de esta actualización. Al igual que ocurre con GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol ha sido optimizado para mejorar la precisión, especialmente cuando las respuestas incluyen fechas, cifras, fuentes, normas o información basada en determinadas suposiciones.

Además, el nuevo control deslizante permitirá ajustar el tiempo que el modelo dedica al razonamiento antes de responder. Esto dará a los usuarios un mayor control sobre el equilibrio entre rapidez y profundidad de las respuestas.

*Con información de Europa Press