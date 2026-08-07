Si carga el celular en el carro o computador, tenga en cuenta este detalle que puede afectar la batería

El celular se ha convertido en un dispositivo indispensable para la vida cotidiana. Además de facilitar la comunicación, permite acceder rápidamente a información, consultar datos almacenados en la web, editar documentos, tomar fotografías y disfrutar de contenido en plataformas de streaming.

Si su celular se calienta demasiado, nunca cometa este error al intentar enfriarlo: podría dañar la batería más rápido

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios está relacionado con el desgaste de la batería. Este componente es fundamental para el funcionamiento del equipo y, aunque su deterioro es normal con el paso del tiempo, ciertas prácticas pueden acelerar el proceso y reducir su vida útil antes de lo esperado.

Entre los errores más comunes se encuentran utilizar accesorios de mala calidad, desconectar constantemente el teléfono mientras se está cargando o exponerlo a temperaturas elevadas. Son acciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que pueden afectar el rendimiento de la batería a largo plazo.

La forma habitual de cargar el móvil es conectándolo a una toma de corriente. No obstante, también es posible recurrir a otros dispositivos que cuentan con puertos USB, como computadores o vehículos. Esta alternativa puede resultar útil en determinadas circunstancias, aunque tiene una diferencia importante: la velocidad de carga suele ser considerablemente menor.

Algunos hábitos cotidianos pueden acelerar el deterioro de la batería del celular. Foto: Getty Images

De acuerdo con Xataka, conectar el teléfono al computador o al puerto USB de un carro puede hacer que la batería tarde mucho más en recuperar su carga que cuando se utiliza un cargador de carga rápida. Esto no significa necesariamente que exista un problema con el celular, la batería o el cable, sino que está relacionado principalmente con la cantidad de energía que pueden proporcionar estos puertos.

Mientras algunos cargadores actuales superan los 100 vatios gracias a tecnologías como USB Power Delivery, los puertos USB-A tradicionales de los computadores fueron diseñados principalmente para transferir datos y suministran una cantidad de energía mucho menor. Los USB 1.0 y 2.0, por ejemplo, ofrecen alrededor de 2,5 vatios, mientras que los USB 3.0 pueden alcanzar aproximadamente 4,5 vatios.

Por esta razón, cargar el smartphone desde alguna de estas opciones puede convertirse en un proceso bastante lento. Incluso, si el teléfono se utiliza de manera intensiva mientras está conectado, por ejemplo como GPS durante un viaje, podría llegar a consumir más energía de la que está recibiendo.

Si el celular se carga de manera incorrecta, la batería puede sufrir consecuencias a corto y largo plazo. Foto: Getty Images

Aun así, esta forma de carga no es necesariamente negativa. Al recibir menos potencia, el dispositivo también genera menos calor, lo que puede contribuir a disminuir el estrés sobre la batería y otros componentes. Además, puede ser una alternativa práctica cuando no se tiene a mano el cargador habitual o este presenta algún inconveniente.