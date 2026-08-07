Ministerio TIC lanza alerta de ciberseguridad en medio de la posesión de Abelardo De La Espriella: hizo advertencia

Colombia se prepara para uno de los momentos más esperados de este 7 de agosto: la ceremonia oficial en la que Abelardo De La Espriella asumirá como nuevo presidente de la República, acompañado por un gabinete integrado por 18 ministerios y denominado “Patria Milagro”.

Carina Murcia, ministra TIC, envió carta a Petro a horas de entregar la presidencia a Abelardo De La Espriella: “Me voy con la certeza”

La jornada se llevará a cabo en Cali y será transmitida a través de diferentes plataformas digitales. Sin embargo, debido a la alta exposición que tendrá el evento, expertos y organismos de seguridad han llamado la atención sobre los riesgos que pueden presentarse en el entorno digital durante una fecha de esta magnitud.

En este contexto, el ColCERT hizo un llamado a las entidades del país para reforzar sus medidas de ciberseguridad y adoptar acciones preventivas que permitan proteger sus sistemas, redes y servicios frente a posibles ataques.

Según el organismo, el nivel de riesgo es alto. Entre las principales amenazas se encuentran la alteración de páginas web, conocida como defacement, la filtración de información y la interrupción de servicios.

Este tipo de incidentes no solo puede afectar el funcionamiento de las entidades, sino también generar desconfianza entre los ciudadanos. Además, muchos de estos ataques aprovechan vulnerabilidades conocidas que pueden reducirse con medidas básicas de protección.

Alerta por posibles ciberataques durante la jornada de posesión presidencial en Colombia. Foto: Getty Images

Estas son las principales amenazas

Uno de los riesgos más importantes es el control de acceso roto, considerado crítico y ubicado como la amenaza número uno. Esta falla ocurre cuando una persona puede consultar información, utilizar funciones o realizar acciones que deberían estar restringidas. Por ejemplo, un atacante podría modificar un número de identificación en una dirección web y, en determinadas circunstancias, terminar accediendo a los datos de otro usuario.

Otro de los problemas identificados es la configuración incorrecta de los sistemas. Elementos como contraseñas predeterminadas, paneles administrativos expuestos, directorios accesibles o mensajes de error que revelan información interna pueden facilitar el trabajo de los ciberdelincuentes.

A esto se suman las fallas en la protección de información sensible. Cuando los datos viajan sin el debido cifrado, se utilizan sistemas de protección desactualizados o las contraseñas no cuentan con mecanismos adecuados de seguridad, pueden quedar expuestos datos personales, credenciales y otros registros. Entre las medidas recomendadas se encuentran el uso de HTTPS, HSTS y mecanismos robustos para proteger las claves de acceso.

El listado de riesgos también contempla problemas que pueden surgir desde el diseño de las plataformas, fallas en los procesos de autenticación, modificaciones no autorizadas de programas o datos, ausencia de registros y alertas, así como un manejo inadecuado de errores y situaciones inesperadas.

Abelardo De La Espriella se posesiona a la presidencia este 7 de agosto. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

La advertencia cobra especial relevancia durante una jornada de alta exposición pública, en la que una alteración o caída de los servicios digitales podría afectar a un mayor número de ciudadanos. Por ello, el Ministerio TIC recomienda que las entidades mantengan activos sus planes de respuesta ante incidentes y dispongan de copias de respaldo que hayan sido verificadas previamente.

La prevención, en este escenario, resulta clave para evitar que posibles vulnerabilidades sean aprovechadas durante una jornada que concentrará una importante atención pública y digital.