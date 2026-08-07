Iván Cepeda anuncia que le dará un mensaje al país este viernes, antes de la posesión presidencial

Iván Cepeda estará en Barranquilla este 7 de Agosto, día de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
El ex candidato presidencial, derrotado en la segunda vuelta, ha llamado a la “desobediencia civil” contra el gobierno electo. También ha hecho público que considera que se está planeando un “entrampamiento” para vincularlo a actos criminales, junto con Gustavo Petro.
HOY A LAS 10:30 AM DESDE BARRANQUILLA, ME DIRIGIRÉ A LA NACIÓN:— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 7, 2026
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“La señora fiscal debe saber que si un grupo de la fiscalía construye un entrampamiento para mí y para Iván Cepeda en este momento. Está rompiendo completamente la constitución. Nadie ni debe construir pruebas falsas, ni la fiscalía puede hacerlo contra el Presidente y el Senador”, dijo recientemente.
El Pacto Histórico ha llamado a concentraciones en Bogotá, Cali y Barranquilla.
En la capital del Atlántico habrá un acto presidido por Cepeda. El senador hablará a las 1030 de la mañana y ha anunciado que transmitirá ese discurso en todas las redes sociales.