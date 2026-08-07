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Iván Cepeda anuncia que le dará un mensaje al país este viernes, antes de la posesión presidencial

El candidato, derrotado en la segunda vuelta, está en Barranquilla.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 7:23 a. m.
Iván Cepeda candidato presidencial del Pacto Histórico
Iván Cepeda candidato presidencial del Pacto Histórico Foto: Guillermo Torres / Semana

Iván Cepeda estará en Barranquilla este 7 de Agosto, día de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella aplicará la extinción de dominio exprés para perseguir los bienes de los corruptos.
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El ex candidato presidencial, derrotado en la segunda vuelta, ha llamado a la “desobediencia civil” contra el gobierno electo. También ha hecho público que considera que se está planeando un “entrampamiento” para vincularlo a actos criminales, junto con Gustavo Petro.

“La señora fiscal debe saber que si un grupo de la fiscalía construye un entrampamiento para mí y para Iván Cepeda en este momento. Está rompiendo completamente la constitución. Nadie ni debe construir pruebas falsas, ni la fiscalía puede hacerlo contra el Presidente y el Senador”, dijo recientemente.

El Pacto Histórico ha llamado a concentraciones en Bogotá, Cali y Barranquilla.

En la capital del Atlántico habrá un acto presidido por Cepeda. El senador hablará a las 1030 de la mañana y ha anunciado que transmitirá ese discurso en todas las redes sociales.