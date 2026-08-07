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“Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos”: Álvaro Uribe en el día de la posesión de Abelardo De La Espriella

El expresidente publicó un trino horas antes de la ceremonia en Cali.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 6:57 a. m.
Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez
Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez Foto: Semana

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje a Abelardo De La Espriella el día de la posesión presidencial:

“Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos”, dijo.

Abelardo de la Espriella durante sus declaraciones de este 2 de agosto.
Informe especial de la posesión presidencial

Y agregó: “Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente”.