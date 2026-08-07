“Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos”: Álvaro Uribe en el día de la posesión de Abelardo De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje a Abelardo De La Espriella el día de la posesión presidencial:

Pido a Dios que en el Gobierno que empieza del Dr Abelardo de la Espriella primen la felicidad y la tranquilidad para todos los colombianos .. pic.twitter.com/atQAEG2Ilj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 7, 2026

“Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos”, dijo.

Informe especial de la posesión presidencial

Y agregó: “Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente”.