Estas son las razones que tienen pensando al expresidente Álvaro Uribe si va o no a la posesión de Abelardo De La Espriella

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, expidió un comunicado en sus redes sociales donde detallan las razones que tienen al mandatario contemplando si asistir o no a la posesión de Abelardo De La Espriella este 7 de agosto, en Cali.

“El expresidente Álvaro agradece el gesto institucional del presidente Abelardo de la Espriella al invitarlo directamente a su posesión”, informó el partido político.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa.

Precisó que el exjefe de Estado “no tiene reserva política alguna frente a dicho evento”.

La asistencia de Uribe este 7 de agosto se definirá luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta, remató la colectividad.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Foto: Semana

Recordemos que el exmandatario tiene dos temas judiciales sensibles, cuya suerte se dirimirá en las próximas semanas; entre ellos, la casación ante la Corte Suprema del fallo del Tribunal Superior de Bogotá por el caso de supuesta manipulación de falsos testigos. El otro es el llamado a rendir indagatoria en el proceso por la masacre del Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Uribe se ha declarado inocente en ambos casos; en el último ha sido claro en que no se han practicado las pruebas testimoniales, documentales y técnicas solicitadas por su defensa en los últimos años.

“Esto es un atropello”, enfatizó el exmandatario.

La aclaración del Centro Democrático sobre la decisión de Uribe de ir o no a la posesión de De La Espriella surgió luego de que el expresidente concediera una entrevista a W Radio y confirmara que está “sopesando” si asistir o no al acto protocolario.

Álvaro Uribe Vélez Foto: Getty Images via AFP

“No tengo prevención política, mi situación personal y judicial no es fácil”, enfatizó el exjefe de Estado en diálogo con SEMANA.

Con estas declaraciones, Uribe dejó claro su punto de vista sobre su asistencia al evento del presidente electo, Abelardo De La Espriella. No descarta la posibilidad de no ir debido a razones personales relacionadas con su situación judicial. Sin embargo, la confirmación o declinación de la invitación todavía no se ha dado. “Lo estoy pensando”, insistió.

De la misma forma, el expresidente Uribe aseguró que las discusiones que ha mantenido con el presidente electo y su grupo político las ha dejado en el plano argumentativo y que el evento en Cali él (Uribe) lo “sustrae” de la arena política y lo valora más a la luz de “su situación personal”.

En ese orden de ideas, están descartadas las especulaciones que apuntaban a que el distanciamiento político entre Uribe y De La Espriella era la causa principal de la no asistencia a Cali del líder del Centro Democrático.