Abelardo De La Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía

Abelardo De La Espriella, presidente electo, anunció al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía. Mientras que el general (r) Norberto Mujica será el subdirector de la institución.

“He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera para que sea nuestro próximo director general de la Policía. Haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector”, comentó De La Espriella.

También reveló que la subdirección de la Policía tendrá como sede permanente la ciudad de Barranquilla: “No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad”.

RCN transmitirá la posesión de Abelardo De La Espriella y no RTVC. La señal estará abierta a todos los medios

¿Quién es Alejandro Barrera?

Alejandro Barrera es un general retirado de la Policía reconocido por llevar las riendas de la unidad de inteligencia de la institución. Recientemente, estuvo a cargo de la seguridad de una reconocida multinacional minera que opera en Antioquia y Caldas.

SEMANA conoció que estuvo detrás de múltiples operaciones que debilitaron a diferentes grupos armados ilegales, entre las guerrillas de las Farc-EP, el ELN y el Clan del Golfo. Se destaca su cercanía con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 1988. Desde entonces, trabajó en el Departamento de Policía Cesar, Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali, Dijín e Interpol, y en la Dirección de Inteligencia.

El expresidente Álvaro Uribe está “sopesando” la posibilidad de asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

Así describió su formación académica la Policía: “Es administrador policial y administrador de empresas. Cuenta con especializaciones en seguridad, Policía y sociedad del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse (Francia); especialización en gerencia de recursos humanos de la Universidad Sergio Arboleda; y especialista en seguridad de la Escuela de Posgrados de Policía. Tiene estudios complementarios en gestión policial, direccionamiento estratégico y operacional en su paso por el SIU de la Dijín y en la Dipol; también un diplomado en ciencia política, relaciones internacionales y seguridad, en la Universidad Javeriana”.