Excanciller Noemí Sanín hizo contundente llamado a los partidos de derecha tras recientes tensiones del Centro Democrático y el abelardismo

La exministra y excanciller, Noemí Sanín, no escapó a las fracturas que enfrenta por estos días la derecha en Colombia y, a través de su cuenta oficial de X, envió un contundente mensaje a este sector ideológico en el país.

“No sé qué hacen divididos del Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Firmes por la Patria (de Abelardo De La Espriella). Unánse, son iguales”, pidió la exdiplomática.

Y recordó que “eso mismo ocurrió en España. Se unió la derecha y formaron el Partido Popular hoy dividido por el Partido VOX. Gobernaron con más comodidad, tendrían una sola y mayoritaria bancada en el Congreso, menos peleas por representación burocrática… etc, etc".

La excanciller Noemí Sanín.

Sanín no lo dijo abiertamente, pero hace referencia a las divisiones y tensiones que se han generado en los últimos días entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente electo Abelardo De La Espriella. Las distancias entre ambos, amigos desde hace más de diez años, llevó a que el uribismo y el petrismo terminaran votando por Honorio Henríquez a la presidencia del Senado, pese a que De La Espriella empujó la aspiración de Alfredo Deluque, del Partido de La U. El próximo pulso será en la elección del contralor general.

Uribe y De La Espriella no son enemigos políticos, pero el enfriamiento en su amistad ha llevado a que el líder del Centro Democrático esté analizando si asiste o no a la posesión del nuevo mandatario este 7 de agosto en Cali.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura advertencia contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Esto a pesar de ser de la misma ideología política. Foto: Colprensa.

“No tengo prevención política, mi situación personal y judicial no es fácil”, dijo este martes, 4 de agosto, a Caracol Radio.

Con estas declaraciones el exmandatario fijó una postura frente a su asistencia al evento del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que no descarta la idea de no asistir por motivos personales que él esgrime a su situación judicial. Sin embargo, la confirmación o declinación de la invitación todavía no se ha dado. “Lo estoy pensando”, enfatizó.

Aunque no se dice públicamente, una de las razones que tendría molesto al expresidente Álvaro Uribe es el interés de Abelardo De La Espriella de tener su propio partido político cuando ni siquiera se ha posesionado como jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Foto: Semana

Esta semana el Consejo Nacional Electoral le concedió la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria y se convirtió en una colectividad más en Colombia que promete congregar al grueso de la derecha, entre ellos, a varios integrantes del Centro Democrático que no descartan abandonar el barco.

El propio Carlos Suárez, estratega político del Tigre De La Espriella, se refirió al nuevo triunfo del presidente electo: “Habemus Partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al Siglo 21 de la Política en Colombia. ¡Qué viva el Tigre!”.

Mientras tanto, el Centro Democrático sigue debatiendo internamente entre si es un partido de derecha o no.