Exministro Alejandro Gaviria habló del “estado mental” de Gustavo Petro tras su insistencia en el fraude de las elecciones

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, habló una vez más del discurso del presidente Gustavo Petro sobre el fraude en las elecciones y que llevó, según el mandatario, a Abelardo De La Espriella a la Presidencia.

En la noche de este lunes, 3 de agosto, Petro volvió a insistir en que hubo fraude y que el presidente legítimo era Iván Cepeda, pese que la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los jueces validaron y reconocieron la elección de De La Espriella.

Gaviria, quien conoce como pocos a Petro porque escribió un perfil sobre él tras su paso por la Presidencia en el primer año de gobierno, se refirió al comportamiento del jefe de Estado en el ocaso de su Gobierno.

Alejandro Gaviria. Bogotá Marzo 24 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“El fraude solo existe en la mente delirante del presidente. Esta denuncia revela su estado mental. Solo eso”, escribió el exfuncionario de esta administración.

Esta no es la primera vez que Gaviria se refiere al comportamiento de Petro cuando habla de fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Recientemente, el académico y exrector de Los Andes arremetió contra Gustavo Petro por este hecho.

“Ha anunciado ya muchas veces la evidencia de un fraude inverosímil. Seguirá en lo mismo, en el anuncio sobre el anuncio que no demuestra nada salvo su delirio”, dijo Gaviria.

Alejandro Gaviria y el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

El exministro escribió recientemente un libro titulado La explosión controlada donde se refirió a la personalidad del hoy jefe de Estado.

“De un lado está el presidente negociador que quiere llegar a acuerdos, que quiere o manifiesta en algunas ocasiones flexibilidad programática; de otro lado, está un presidente distinto, apegado a sus principios, a unas ideas fijas, a una historia política, a quien yo llamo el agitador", escribió.

En su concepto, las dos facetas del presidente Petro a veces coinciden, pero otras se contradicen: “El presidente sabe —o parece intuir muchas veces— que si él quiere hacer el cambio tiene que traicionarse un poco a sí mismo, y buscar flexibilidad de acuerdos que de alguna manera permitan recoger algunas de sus ideas, pero también incorporar otras”.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Presidencia

No obstante, el exministro anotó que la idea del negociador por el acuerdo nacional parece haber sido desplazada por la otra, la del político que dice: “Mi programa de gobierno es un mandato popular y yo lo voy a ejecutar de esa manera. No va a haber un gabinete plural y la coalición de gobierno existe siempre y cuando quiera implementar mis ideas, no más allá de eso”.