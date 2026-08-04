MinTransporte cierra un “vacío regulatorio histórico” en el sector de carga: ¿qué cambia para los remolques?

El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040030265, la cual reglamenta por primera vez en la historia del país la revisión técnico-mecánica para remolques y semirremolques que circulan por las carreteras.

Nueva revisión tecnomecánica en Colombia: así cambiarían las inspecciones para carros y motos

La llegada de esta expedición conlleva una medida orientada a reducir los riesgos vinculados a fallas mecánicas en el transporte de carga y proteger la vida de todos los actores viales.

Dentro de la nueva reglamentación se desarrollarán las condiciones técnicas y operativas para que los centros de diagnóstico automotor (CDA) de clases C y D tengan la capacidad de realizar las correspondientes inspecciones.

En estas estarán incorporados procedimientos, estándares técnicos, cronogramas de implementación y mecanismos de supervisión que, previo a la resolución, no existían en la normatividad colombiana.

Según datos compartidos por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en el país se encuentran registrados 2.869 remolques y 118.293 semiremolques en total.

De estos números, se aclara que, en promedio, el 50,95 % han realizado operaciones de carga durante los últimos tres años.

Los centros de diagnóstico automotor de clases C y D podrán realizar revisiones a remolques y semirremolques. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sumado a esto, el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indica que la tasa de letalidad del transporte de carga ha alcanzado el 49,6 %, siendo esto más del doble del promedio nacional, lo que evidencia la necesidad de los organismos de fortalecer el sector.

“La seguridad vial empieza por garantizar que todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras cumplan condiciones técnicas adecuadas. Con esta resolución cerramos un vacío regulatorio histórico, fortalecemos el transporte de carga y damos un paso más para proteger la vida de quienes transitan por las vías del país”, comentó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

¿Cómo será el proceso de revisión para los remolques y semirremolques?

De acuerdo al comunicado del Ministerio de Transporte, tanto los remolques como los semirremolques tendrán que someterse a una revisión técnico-mecánica anual, la cual será hecha estando acoplados a una unidad tractora y bajo los parámetros definidos en la Norma Técnica Colombiana (NTC).

Asimismo, se fijará un cronograma gradual para la primera revisión de los vehículos actualmente registrados y se dispone que los nuevos tendrán que realizarla dentro de los dos años siguientes a su matrícula.

Remolques y semirremolques deberán someterse a revisión técnico-mecánica anual. Foto: Getty Images

La resolución también establece un esquema tarifario para la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica a remolques y semirremolques, siendo este un objeto de seguimiento de cara a los dos primeros años de su implementación.

De esta forma, se busca evaluar si la resolución muestra un comportamiento favorable y si es necesario efectuar unos ajustes.