Vincent Kompany fue honesto con Luis Díaz y anunció decisión: “No está listo para eso”

Luis Díaz hizo su estreno de pretemporada con el Bayern Múnich en el amistoso internacional ante Jeju United en Corea del Sur. El colombiano ingresó al campo al minuto 78 por el canterano Bastian Assomo, autor del segundo y decisivo gol del partido (1-2).

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El próximo partido del Bayern será contra Aston Villa, duelo programado para el próximo viernes 7 de agosto, en Hong Kong, a las 7:00 a. m. (hora de Colombia).

Vincent Kompany anunció que Luis Díaz no será titular en dicho compromiso, pues todavía le faltan sesiones de entrenamiento para estar a la par de sus compañeros. El guajiro acaba de regresar de las vacaciones y duró casi un mes sin competir desde la eliminación de la Selección Colombia a manos de Suiza en el Mundial 2026.

“Creo que los jugadores que jugaron 30 minutos hoy podrán jugar 60 minutos el viernes. Y aquellos que jugaron 60 minutos hoy jugarán 30 el viernes”, aseguró. “Lucho Díaz, Laimer y Stanišić aún no están listos para eso”, dijo.

Kompany quiere empezar a ver la idea de juego plasmada en el campo; sin embargo, cumplirá los tiempos de preparación para aquellos jugadores que estuvieron disputando la Copa del Mundo en Norteamérica.

Conclusiones del amistoso ante Jeju United

Más allá de los nombres que estuvieron en la cancha, el Bayern Múnich se impuso en su primer amistoso del Audi Summer Tour. Descubrió nombres como el de Felipe Chávez o Bastian Assomo, que pueden dar la mano en cualquier momento.

“Ambos equipos gastaron mucha energía hoy. Mostraron que se puede hacer un buen partido de un amistoso. Fue interesante para Jeju y para nosotros porque pudimos ver a algunos jugadores que no juegan a menudo. En general, fue un partido positivo con buena intensidad y sin lesiones”, declaró Kompany.

El Bayern venía de ganar 15-0 ante Rottach-Egern, equipo amateur que se ha vuelto un clásico de la pretemporada. Antes de ese compromiso habían perdido contra Wehen Wiesbaden (2-1), aunque en ese juego contaron con la mayoría de los jugadores del equipo filial.

Luis Díaz entró para los últimos minutos del partido ante Jeju United. Foto: Getty Images via AFP

Ante el Jeju United se vio una cara mucho más madura del conjunto bávaro. “Siempre es importante darles información a los jóvenes, ayudarlos, desafiarlos. Para mí no hay presión sobre estos jóvenes; es una curva de aprendizaje para ellos. Por ejemplo, Basti Assomo y el gol que marcó; sabemos que era capaz de eso y todavía tiene muchas cosas que mejorar como delantero, pero fue bueno para un chico de 16 años marcar”, analizó el estratega belga.

“Hay chicos que están listos para el próximo paso, ya sea con nosotros o en otro lugar. Tenemos que apoyarlos en este camino. Tienen que seguir adelante”, finalizó.

Luis Díaz volvió a jugar: así le fue en el amistoso de Bayern Múnich contra Jeju United en Corea

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