Carlos Antonio Vélez reaccionó al anuncio de que Gianni Infantino estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la presencia que se tendrá del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto, aunque ahora dependerá de la decisión que tome el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Confirmado: Gianni Infantino, presidente de la Fifa, estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

En Colombia ha sorprendido que dentro de los invitados se incluya al máximo dirigente del órgano rector del fútbol, que está en medio de una gran polémica por cuenta del proyecto con el que pretendía vender un porcentaje de la Copa del Mundo a inversores privados.

A través de su cuenta de X, el periodista, que ha sido uno de los más ferreos detractores del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuestionó que Infantino esté presente en el evento que se hará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

“¿Qué? ¿En medio de semejante escándalo? ¿Cuestionado por más de medio mundo y viene por aquí?“, comenzó diciendo el comentarista deportivo.

Vélez fue un poco más allá y sostuvo que esto incluso le puede llegar a restar a la posesión de quien será el próximo jefe de Estado colombiano.

Abelardo De La Espriella dio instrucción precisa a protocolo para no invitar a su posesión a Ernesto Samper y Juan Manuel Santos

“En este momento pierde más el presidente electo con esa incómoda visita que el susodicho personaje dando visaje ante todos los que lo señalan”, complementó.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Infantino estará en Colombia, ya que ha venido de visita en varias oportunidades en su papel de máximo dirigente del fútbol mundial.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

Sin embargo, sí será la primera vez que va a estar en el país por cuenta de un tema político, algo que ha llamado mucho la atención y que ha abierto un gran debate, pues se le suma a todo lo que se ha hablado por su relación con el Gobierno de Donald Trump.