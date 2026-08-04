La razón por la que Iván Marín rompió en llanto en ‘MasterChef Celebrity’; reveló la verdad

Cada capítulo de MasterChef Celebrity sigue dejando momentos que no pasan desapercibidos entre los televidentes. Además de los retos culinarios, la convivencia entre los participantes y las emociones que despierta la competencia han convertido al programa en uno de los temas más comentados en redes sociales.

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En esta oportunidad, quien se llevó la atención fue el comediante Iván Marín, quien no pudo contener las lágrimas al finalizar un reto creativo.

Su reacción sorprendió tanto a sus compañeros como a los espectadores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de frustración por el resultado de su preparación. Sin embargo, el concursante explicó que el motivo era completamente diferente.

Durante el desafío, los famosos debían seguir las indicaciones del jurado para elaborar sus platos dentro del tiempo establecido. Una vez la presentadora Claudia Bahamón anunció que el tiempo había terminado, las cámaras captaron a Iván Marín visiblemente emocionado.

Su reacción despertó la preocupación de varios de sus compañeros, quienes se acercaron para conocer qué estaba ocurriendo. No obstante, el humorista aclaró que sus lágrimas no eran consecuencia de un error en la cocina ni del estrés propio de la competencia, sino de la satisfacción que sintió al ver el resultado del trabajo realizado junto a Tuto Patiño.

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Con evidente emoción, Marín compartió el verdadero motivo de su llanto y dejó una de las reflexiones más comentadas del episodio. “Me pongo muy feliz cuando nos dicen ‘manos arriba’ y veo que está como lo planeamos. Me hace llenar de mucha emoción al ver que estoy haciendo cosas que nunca me imaginé ser capaz de realizar”, expresó frente a las cámaras del programa.

Sus palabras fueron bien recibidas por varios seguidores del formato, quienes destacaron el crecimiento que ha demostrado dentro de la competencia y la forma en que ha asumido el reto de aprender técnicas de cocina que antes consideraba lejanas.

En redes sociales, muchos usuarios aseguraron que el momento fue uno de los más sinceros de la temporada y valoraron que el participante mostrara su lado más humano.