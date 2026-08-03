“No le gusta nada”: el fuerte reclamo de Lina Tejeiro a Nicolás de Zubiría que encendió el choque en la cocina

Las jornadas de evaluación en las competencias gastronómicas de la televisión suelen generar momentos de alta presión. En esta ocasión, la actriz colombiana Lina Tejeiro y el chef Nicolás de Zubiría sostuvieron un evidente desacuerdo sobre la mesa de juzgamiento, luego de que el jurado evaluara la propuesta culinaria del equipo integrado por la llanera y el creador de contenido Tavo Bernate.

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El desafío de la jornada giraba en torno a la preparación de frituras tradicionales colombianas —como papas rellenas, pan de yuca, patacones, buñuelos y aborrajados— integrando como elemento transversal el suero costeño. La propuesta de Tejeiro y Bernate buscó tomar riesgos gastronómicos al combinar la base ácida y láctea del suero con piña para acompañar sus aborrajados, una decisión que no obtuvo el respaldo unánime de los expertos.

Lina Tejeiro estaría teniendo problemas en MasterChef Celebrity Foto: x

Al momento de la degustación, los jueces expresaron sus dudas sobre la armonía del plato. Nicolás de Zubiría señaló que la mezcla entre la piña y el suero costeño no lograba un equilibrio adecuado en el paladar. La observación no fue del todo bien recibida por Lina Tejeiro, quien manifestó abiertamente su inconformismo ante el criterio del chef cartagenero.

“No me vengas a enredar”, contestó la actriz durante el intercambio. A pesar de que De Zubiría intentó continuar con la dinámica sin profundizar en el roce, Tejeiro continuó expresando su descontento por la apreciación del plato: “Me rayé y punto”, afirmó la participante, agregando que en la competencia “aquí uno no puede refutar”.

El ambiente intentó matizarse cuando el chef Jorge Rausch intervino para felicitar al equipo por la técnica empleada en la fritura. Ante esto, la actriz comentó de manera directa: “Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo; a él no le gusta nada”, haciendo referencia explícita a De Zubiría.

La postura defensiva de la concursante motivó la reacción de la chef mexicana Belén Alonso, quien respaldó la posición del panel evaluador manifestando: “Ningún chile se nos acomoda”, dejando ver la molestia del jurado ante la resistencia a las críticas.

No es la primera vez que la presencia de Lina Tejeiro genera conversación en el desarrollo del formato. En entregas anteriores, la actriz ha mantenido una postura directa y competitiva, llegando a lanzar comentarios punzantes hacia compañeros como el comediante Iván Marín, de quien había cuestionado previamente sus habilidades en la cocina.

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Sin embargo, en esta misma prueba, Marín logró destacar de manera positiva ante el jurado al presentar una papa rellena acompañada de suero costeño picante, ejecución que le valió comentarios favorables de los chefs y contrastó con el complejo momento vivido por el equipo de Tejeiro.

Los roces entre jurados y participantes forman parte de la dinámica habitual de los realities gastronómicos, donde la presión del tiempo y el juicio técnico sobre el trabajo realizado suelen detonar reacciones encontradas que son ampliamente comentadas por la audiencia en redes sociales.