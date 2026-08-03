Padre de Neymar filtró drástica decisión de su hijo ante los rumores de retiro: confesó a qué se dedicará

En las últimas horas, la estrella brasileña Neymar evitó pronunciarse sobre un posible retiro al terminar su contrato con el Santos de Brasil. Pese a ello, su padre y representante, Neymar da Silva Santos, afirmó categóricamente que el atacante de 34 años de edad “va a seguir jugando fútbol”.

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Neymar se retiró de la Selección Brasil tras disputar el Mundial de Norteamérica, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores, donde Pelé también es un ídolo, hasta el mes de diciembre.

“Cuando termine mi contrato (con Santos), voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer”, dijo Neymar al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo en la ciudad de Sao Paulo.

“Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente”, matizó el exjugador de Barcelona y PSG, considerado uno de los mejores del mundo en su momento, que ha sido castigado por un seguidilla de lesiones en los últimos años que le ha bajado protagonismo en el fútbol mundial.

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Su padre y representante, Neymar da Silva Santos, también fue cuestionado al respecto y fue contundente: “Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué va más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando”, respondió el empresario.

Neymar apunta a la Copa Sudamericana

Santos parece inspirado en la Copa Sudamericana con Neymar como gran figura y ese parece ser el gran objetivo en este semestre. Con los octavos de final muy cerca, la estrella brasileña se concentra a responder en esta competición, así como en el remate del Brasileirao, mientras va definiendo donde seguirá su carrera, según la contundente respuesta de su padre.

Neymar Jr. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En 2025, la justicia brasileña rechazó un pedido de Neymar para frenar la publicación de un pódcast que presentó a su padre como un empresario “voraz” que estaba detrás de la mayoría de decisiones de su carrera. No es una relación sencilla, pero en lo que tiene que ver con su continuidad en las canchas, la decisión estaría tomada.

Neymar ya se despidió del combinado brasileño con un gol frente a Noruega en la eliminación del Mundial 2026, donde Erling Haaland fue la figura para los suyos con un doblete. Ney ni siquiera va a la Copa América de 2028, pero ya miraría en cuál club o liga seguir en 2027.