Devastadora noticia de Neymar: prensa de Brasil la ventiló y sería oficial en pocos días

A sus 34 años, Neymar podría retirarse definitivamente del fútbol. Después de la decepción vivida con la selección de Brasil en el Mundial 2026, el astro, que milita en el Santos, no volvería a presentarse en dicho club.

Los reportes recientes de la prensa del país sudamericano han dado a conocer esta devastadora noticia, que se haría oficial en los próximos días.

Hasta la fecha hay tres opciones para el futuro del exjugador del Barcelona y el PSG en Europa, según lo publicado por el medio UOL:

Cumplimiento del contrato con el Santos.

Transferencia a un club en un centro de menor presión.

Jubilación.

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Ya se retiró de Brasil

Neymar se despidió del combinado de su país con un gol frente a Noruega en la eliminación del Mundial, donde Erling Haaland fue la figura para los suyos con un doblete.

El noruego de Manchester City no solo le dio el paso a su país a la instancia de cuartos de final, sino que también quedará marcado por haber sacado del camino a Ney, que comunicó que no volvería a la Canarinha.

Públicamente, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, apuntó que: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y la cierro aquí”.

Esa decisión no sorprendió mucho, pues Carlo Ancelotti, DT de Brasil, lo llevó en forma de reconocimiento al certamen mundialista, pero consciente de que por su nivel reciente no podría ser titular indiscutido.

Una fuerte encrucijada

Otros medios, como Planeta do Futebol, se han adentrado a analizar el panorama actual de Neymar. En principio, apuntan a que seguirá jugando como primera opción, pero, por versiones de su círculo más íntimo, descartan que pueda ser así.

“Con contrato con el Santos hasta finales de año, el crack regresará a Brasil con el futuro indefinido, y personas cercanas no descartan que él termine la carrera”, indican en medios.

Neymar es un referente del Santos y de la selección brasileña. Foto: Getty Images

Actualmente, Neymar se estaría tomando todo con calma. Permanece en Estados Unidos con su familia, descansando y reflexionando sobre el futuro. Todavía no hay una fecha para que se presente al Santos.

“El escenario más probable es que Neymar cumpla el contrato con el Peixe, pero personas cercanas afirman que la decisión será tomada exclusivamente por él en los próximos días, a su ritmo”, completan, sobre lo que será una determinación que sacudirá al mundo del fútbol cuando suceda.

Títulos e historia de Ney

Neymar dejó una huella imborrable con la selección de Brasil al convertirse en el máximo goleador de su historia. A lo largo de su trayectoria, superó el registro de Pelé y cerró su ciclo internacional como uno de los futbolistas más influyentes que ha vestido la camiseta verdeamarela.

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Entre sus mayores logros sobresalen la conquista de la Copa Confederaciones de 2013, donde fue elegido el mejor jugador del torneo, y la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el primer título olímpico del fútbol brasileño, siendo además el capitán del equipo.