Lula da Silva se burló de Neymar y tiró recado por el Mundial 2026 que hace: “Teletrabajo”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que Neymar hace “teletrabajo” en el Mundial, donde aún no ha jugado mientras se recupera de una lesión.

“¿Neymar? Ni está jugando”, dijo Lula durante un acto en Belo Horizonte (sudeste), cuando un niño mencionó al exdelantero del Paris Saint-Germain y Barcelona.

“Ayer vi algo, que Neymar es el primer convocado en teletrabajo del mundo, vi eso en internet”, agregó el izquierdista.

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Lula da Silva arremete contra Neymar en medio del mundial de fútbol, sencillamente por su apoyo histórico a Bolsonaro.



Catalogó a uno de los más grandes jugadores de la historia como un jugador de "home office".



Los zurdos odian a sus países en todas partes. pic.twitter.com/tLKeQTBSAw — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) June 19, 2026

Neymar apoyó al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en su campaña por la reelección contra Lula en 2022. El exmandatario está preso por golpismo.

En tanto el jugador, de 34 años, está descartado para el partido de este viernes contra Haití, en Filadelfia. Se quedó en la base de la selección brasileña en Nueva Jersey.

En el debut del pentacampeón mundial, el 13 de junio ante Marruecos (1-1), Neymar no figuraba en la planilla, pero siguió el partido junto a sus compañeros en el banco de suplentes.

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El máximo goleador de la historia de la Seleção (79 goles) se entrenó el miércoles por primera vez en el campo con el resto del plantel, tras haber sufrido hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, el Santos.

Ney no viste la verdeamarela desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Lula ya había bromeado el miércoles sobre el Mundial, al afirmar que pensaba “contratar” al ídolo argentino Lionel Messi para la Canarinha.

No juega vs. Haití, ¿por qué?

Carlo Ancelotti y su comisión técnica no quieren forzar un regreso prematuro que pueda afectar luego la presencia del 10 en instancias más definitivas, según la prensa brasileña.

Neymar, de 34 años y que no defiende a su país desde octubre de 2023, “se quedará en Nueva Jersey para aprovechar al máximo la fase final de su proceso de recuperación”, indicó la CBF en un mensaje enviado a periodistas.

Neymar sigue sin sumar minutos con Brasil. Foto: Getty Images via AFP

Brasil, llamada a revertir

En un grupo en el que mantiene el rótulo de favorito, Brasil espera poder recomponer el camino a partir de la fecha 2, que juega este viernes frente a Haití. Dicho elenco centroamericano fue superado la jornada pasada por Escocia con resultado de 0-1.

Para esta ocasión se espera que el poderío de la pentacampeona se imponga sin inconveniente alguno. Carlo Ancelotti y sus jugadores parecen haber hecho un examen interno, el cual les permitió renovar las ideas para ir en busca de los primeros tres puntos.

El técnico de Brasil Carlo Ancelotti (derecha) conversa con Neymar (izquierda) al final del partido amistoso contra Panamá, el domingo 31 de mayo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Foto: AP Photo/Bruna Prado

“La autocrítica de los jugadores fue una crítica positiva y trabajamos en estos días para solucionar eso (el mal debut), y creo que lo vamos a solucionar, antes o después lo vamos a solucionar. Sigo creyendo que este equipo va a ser competitivo en el Mundial”, confió.

Sobre los señalamientos que ha recibido de ser un equipo sin un plan claro, el DT italiano los acaparó de manera precisa.

“Mi equipo tiene que hacer muchas cosas. Quiero que mi equipo defienda en bloque bajo, ataque, aproveche la calidad de los jugadores, sea agresivo en el frente, baje el bloque, sea defensivo en su área”, apuntó.

*Con información de AFP.